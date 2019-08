Mostre: Gallerie d'Italia aperte a Ferragosto con ingresso gratuito

Le Gallerie d'Italia, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Milano, restano eccezionalmente aperte giovedi' 15 agosto dalle 9.30 alle 19.30, con ingresso gratuito, proponendo a quanti sceglieranno di stare in citta' un Ferragosto all'insegna dell'arte. Continua fino domenica 8 settembre la mostra Dall'argilla all'algoritmo. Arte e tecnologia, una mostra che pone in relazione arte e tecnologia al fine di dimostrare come gli avanzamenti tecnologici modifichino l'esperienza della realta', inducendo cambiamenti nelle relazioni sociali, nell'immaginario collettivo e individuale e trasformando le possibili forme della creativita' artistica. Le opere in mostra, estremamente eterogenee per tipologia e periodo storico, appartengono alle collezioni di Intesa Sanpaolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Carisbo e del Museo d'Arte Contemporanea del Castello di Rivoli.

Fino al 1 settembre, e' inoltre possibile visitare la mostra fotografica 13 storie dalla strada, Fotografi senza fissa dimora. In questa esposizione, curata da Dalia Gallico, Fondazione Cariplo ha affidato il racconto della sua identita' alle immagini di 13 progetti, scelti fra i 1500 che porta avanti ogni anno. Ma soprattutto allo sguardo di 13 uomini abituati a essere definiti per difetto: senza casa, senza lavoro, senza identita', senza futuro. Nel giorno di Ferragosto sono previste visite guidate alla mostra Dall'argilla all'algoritmo. Arte e tecnologia alle ore 11.00 e alle ore 17.00, e visite al caveau alle ore 17.00 con prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800.167.619 o info@gallerieditalia.com.