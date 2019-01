Mostre, Leonardo 3 prorogata a Milano per tutto il 2019

MOSTRE: "LEONARDO 3" A MILANO PROROGATA A TUTTO IL 2019

La mostra Leonardo3 - Il Mondo di Leonardo in Piazza della Scala (ingresso Galleria Vittorio Emanuele II) a Milano, annuncia la proroga dell'apertura per tutto il 2019 e presenta il proprio palinsesto di novita' per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Il centro studi Leonardo3 - attivo dal 2004 nello studio e nella divulgazione scientifica dell'opera di Leonardo da Vinci - sta lavorando da anni alla proposta espositiva per il 2019.

In occasione di questa ricorrenza si e' deciso di proporre nuove esperienze in realta' immersiva e macchine in anteprima mondiale. In particolare, nel percorso espositivo verranno introdotte due postazioni VR dedicate alla ricostruzione della Battaglia di Anghiari e alla Barca a Pale pilotabile dal vero, oltre ai modelli fisici dell'Organo continuo e della Macchina volante CA176. L'intento e' quello di costellare tutto il 2019 di presentazioni ed eventi dedicati a queste novita'.