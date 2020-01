Mostre: va in scena LOVE, la prima 'personale' di Giulia Ligresti

LOVE, l'amore per la vita, l'amore per i propri cari, l'amore passionale. LOVE, la prima mostra personale di Giulia Ligresti, figlia dello scomparso costruttore Salvatore, celebra l'amore in tutte le sue forme attraverso una collezione di oggetti di design, interamente realizzati a mano. "LOVE e' dirompente, e' una necessita'. E' il mio modo di cristallizzare in oggetti senza tempo l'amore che mi ha travolta e ispirata negli anni, consentendomi di affrontare le sfide piu' importanti", ha detto Giulia Ligresti negli spazi della Galleria Glauco Cavaciuti che ospita la mostra. Giulia Ligresti si e' affacciata al mondo del design di interni nel 2018, con una collezione di arredi nata dalla collaborazione con lo studio di architettura Silvia Porro Architects e presentata nell'ambito della Milano Design Week presso la Galleria Rossana Orlandi. In quell'occasione, la designer ha iniziato a esplorare il tema dell'amore, attraverso un'esperienza creativa che si e' arricchita di diversi capitoli negli anni a seguire: sono nate cosi' le collezioni "Go Sit On", "Imperfect Love" e "Pop". LOVE rappresenta l'acme di questo percorso narrativo celebrando il piu' alto dei sentimenti che e' anche il piu' imperfetto. L'amore talvolta scivola liscio e sinuoso, altre volte si presenta in modo ruvido e sconnesso. Allo stesso modo le sedute, le consolle, i divanetti, i tavoli e le sculture, realizzati in ferro, alluminio, ottone e bronzo, elementi della terra e preziosi velluti, rappresentano l'imprevedibilita' dell'amore. Con questo spirito, ogni pezzo disegnato da Giulia Ligresti e' unico e inimitabile.