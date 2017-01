di Franco D'Alfonso



La caduta di Renzi a seguito del referendum del 6 dicembre rappresenta il fallimento dell’ultimo tentativo possibile di dare una soluzione centralista , guidata da un leader forte e determinato, alla crisi italiana. Al netto di tutti gli aspetti legati alla personalizzazione, al numero indefinito di “sinistre” ricercate , dei rapporti con l’Europa e molto altro ancora, il fatto chiaro è che la politica sviluppata dal governo Renzi in un arco di tempo significativo per l’Italia , oltre tre anni, è stata bocciata senza appello .



Ad essere bocciati sono proprio gli elementi-cardine: la distruzione sistematica delle autonomie locali in favore di un rafforzamento senza precedenti del potere di Palazzo Chigi, nemmeno dei ministeri ; riduzione delle tasse “lineare” unita alla politica di elargizione di “bonus” sostanzialmente indiscriminata, alla ricerca del rilancio dei consumi interni ; incremento dei trasferimenti alle imprese come misura di rilancio degli investimenti. Questa politica è stata sostenuta da una utilizzazione di fondi pubblici, questa sì “senza precedenti” almeno recenti : si tratta di almeno 44 miliardi di euro in tre anni, di cui più o meno la metà ricavata da un taglio di risorse al comparto degli enti locali ed i restanti utilizzando i margini di flessibilità (anch’essi senza precedenti post crisi del 2007 ) concessi dalla commissione Merkel, pardon Juncker, al governo italiano . Questa politica è stata in assoluta continuità con la svolta che un po’ sbrigativamente definisco “liberista” che Berlusconi ha declinato per primo in versione furbesca italiana, con l’abolizione dell’ Ici che gli garantì la vittoria elettorale sulla sgangherata armata di Prodi al prezzo del default strutturale dei bilanci dei Comuni che inevitabilmente si è poi trasferito sul bilancio dello Stato : la sparizione da un giorno all’altro di 8 miliardi di euro di entrate di cassa, lo 0,4 per cento del Pil dell’anno, avrebbe messo in crisi anche strutture ben più solide e quadrate dell’amministrazione pubblica italiana, eppure i sindaci, allora guidati da Chiamparino, fecero globalmente la figura dei dissipatori di denaro pubblico, quando non dei frequentatori di ristorante a carta di credito pubblica, proprio quando stava per abbattersi sulla prima linea comunale una crisi sociale , anche quella “senza precedenti” , che avrebbe scaricato interamente su di essa un welfare diventato inadeguato ai tempi, con l’ulteriore tsunami costituito dall’ondata “senza precedenti” di migranti nelle città. L’approccio di Berlusconi è stato sostanzialmente proseguito dal governo Monti, con la centralizzazione della tesoreria, l’ulteriore taglio ai trasferimenti e soprattutto la costruzione di una impalcatura legislativa ed amministrativa che ha consegnato di fatto il governo degli enti locali al Ministero dell’Economia, ai revisori dei conti, la cui scelta è stata sottratta agli Enti elettivi per essere consegnata ad una gestione di tipo cabalistico degli Ordini professionali e della Banca d’Italia e naturalmente delle onnipresente e sempre più invasive sezioni della Corte dei Conti .



Il governo Letta , durante la sua breve vita, ha democristianamente attutito le asperità dell’approccio tecnocratico del governo commissiarale di Monti, in realtà limitandosi ad eliminare dai testi alcune parole in tedesco non tradotte in italiano durante la riscrittura dei provvedimenti di bilancio dalle veline recapitate via Bruxelles dalla cancelleria di Berlino. Renzi ha messo in questa operazione tutta la sua energia rottamatrice, “terminando” le Province ( dalle quali ha voluto 1 miliardo all’anno per decreto , per arrivare ai 3 miliardi previsti quest’anno , dimenticandosi peraltro di riallocare le funzioni da esse svolte quale la manutenzione strade, l’edilizia scolastica e qualche altra cosetta..) , tagliando per la prima volta il bilancio delle Regioni (quindi della sanità) e dando un’altra rassettatina ai Comuni. Ma l’azione più decisamente mirata ha riguardato la definitiva alterazione dei meccanismi legislativi di gestione ordinaria, trasformando ogni finanziaria, milleproroghe etc in una “roulette” dalla quale potevano uscire i numeri vincenti senza alcuna logica apparente ed al contempo portando a regola l’intervento eccezionale e fuori schema, generalmente annunciato dal premier prima del lavoro degli uffici in una sorte di regime “de iure condendo..” .



La nascita e l’uso dell’ Anac di Cantone come garante di questi processi extracorporei – inizialmente per gli appalti e poi anche su altri settori – ha completato sul versante giuridico l’impianto “commissariale” affermatosi in questi tre anni. Il 60 % di no al referendum combinato alla partecipazione al voto superiore a tutte le ultime consultazioni elettorali ci dice che gli italiani non hanno dato credito all’immagine di una Italia in ripresa come quella dipinta dal premier nella sua lunghissima campagna elettorale. Escludo che il settanta per cento di no nella città di Crotone sia dovuto più ad un’attenta esegesi di massa dei testi di Zagrebrelsky piuttosto che alla definitiva scomparsa nella città di qualsiasi impianto produttivo o azienda di servizi . L’ Eni e la Pertusola avevano chiuso ben prima del governo Renzi , ma durante i mille giorni nessun segnale di nessun genere si è visto in quella comunità, se si eccettua il fatto che le poche decine di famiglie che dichiaravano un reddito tassabile per effetto delle rendite fondiarie ed immobiliari hanno smesso di pagare alcunchè .



Occorre adesso capire che il problema non era Renzi ed il suo carattere più o meno simpatico. Mi si perdoni l’autocitazione, ma le parole che scrivevo nel novembre 2014, in un articolo dal titolo “Cambio di vento o giro di valzer” , sono state purtroppo profetiche e nello stesso tempo sono attuali : “La finanziaria di Renzi contiene cose di buon senso , qualche utile correzione, qualche nuovo errore ma è sostanzialmente in linea con tutte le ultime finanziaria….. Per ricostruire (..) l’unica via è un grande piano di investimenti pubblici, (…) esattamente come successe nel dopoguerra . Le nuove infrastrutture ed i nuovi investimenti riguardano il risanamento ambientale, idrogeologico , il recupero del patrimonio edilizio esistente, il trasporto su ferro (…) Occorre farlo prima che si disperda la risorsa principale di cui disponiamo in Italia , la cultura delle arti e dei mestieri. E la dimensione di investimento non è quella dei Piani Marshall nazionali , ma è quella dei territori , quella “locale” che sviluppa le tendenze esistenti e non ne inventa di nuove .” Ecco , la ricostruzione di una nuova politica della sinistra o riparte dai territori o sarà velleitaria e destinata a soccombere come avvenne, tragicamente, nel secolo scorso.



