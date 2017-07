Mudec: 180mila visitatori per le mostre di Kandinskij e dei Dinosauri

Mudec

Raggiunge quota 180mila il numero di visitatori che dal 15 marzo – giorno di apertura di “Kandinskij, il cavaliere errante” - fino a domenica 9 luglio hanno riempito le sale del MUDEC-Museo delle Culture di Milano.

Un successo che ha premiato la scelta di portare in mostra un Kandinskij inedito e poco conosciuto nel suo rapporto privilegiato con la madre Russia durante il periodo di formazione dell’artista verso l’astrazione; e ha premiato anche la decisione di dare spazio alla scienza e alla storia dell’evoluzione, in continuità con il precedente progetto “Homo Sapiens”, attraverso la mostra “Dinosauri. Giganti dall’Argentina”, una delle più importanti esposizioni scientifiche portate in Italia sul tema dell’evoluzione dei dinosauri.

Le due esposizioni, promosse dal Comune di Milano-Cultura e da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE, che ne è anche il produttore, hanno portato nelle sale del Museo delle Culture per 117 giorni (Kandinskij) e 110 giorni (Dinosauri) 180mila visitatori, di cui moltissime sono state le famiglie con bambini.

Successo anche per le iniziative didattiche legate alle due mostre, sold-out ogni sabato e domenica, che hanno dato l’opportunità di vivere in modo alternativo, divertente ed emozionante le opere dell’artista russo così come i più grandi animali estinti apparsi sulla Terra.

Il MUDEC chiude quindi il suo palinsesto primaverile per aprire quello tutto estivo il 26 luglio prossimo con la mostra multimediale “Klimt Experience”, un viaggio immersivo dedicato al padre fondatore della Secessione Viennese, ideato da Crossmedia Group, in mostra fino al 7 gennaio 2017.