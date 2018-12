Mudec, sventato furto di un'opera di Banksy

Tentato furto di un'opera di Banksy al Mudec

Il piano era semplice: entrare al Mudec, avvicinarsi a un'opera di Banksy, staccarla dal muro e sostituirla con una copia. Ma il giovane polacco di 28 anni che ha tentato il colpo è stato sorpreso da un addetto alla sicurezza che si era insospettito non appena l'aveva visto entrare, e l'ha seguito con lo sguardo fino a coglierlo in flagrante. L'uomo è stato denunciato dalla direzione del museo per tentato furto, costretto a restituire l'opera e portato in caserma dai carabinieri, mentre la copia è stata posta sotto sequestro.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato, attorno alle 17:30. Residente a Piacenza, incensurato e nullafacente, il 28enne è stato visto da una guardia incaricata della security coetanea e che gia' lo stava controllando a distanza, forzare il gancio per staccare il "Walled Off Hotel Print Box Set", opera di 25x25 centimetri e del valore di circa 1000 sterline che fa parte del gruppo di opere dedicato all'hotel realizzato dall'artista inglese al confine tra Israele e Palestina.

Sono in corso indagini per capire se l'uomo abbia utilizzato la stessa tecnica per rubare altre opere d'arte. "Sono dispiaciuta che Banksy, che ha ispirato altri giovani come Tvboy, ha attirato l'attenzione di questo ragazzo che ha architettato questo maldestro tentato furto - ha spiegato Chiara Giudice, direttore di "4ore Cultura, societa' che gestisce il MuDeC - il furto di un'opera che fortunatamente non è mai uscito dal museo".