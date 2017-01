Multe a Linate, diffida Codacons al Comune Milano: "Restituisca i soldi"

CODACONS DIFFIDA IL COMUNE DI MILANO

Il Comune di Milano deve restituire i soldi per le multe fatte all'aeroporto di Linate da settembre ad oggi "in quanto incompetente ad elevare le contravvenzioni dopo la sentenza del giudice di Milano". Lo ha scritto il Codacons in una nota in cui annuncia che invierà una diffida al Comune di Milano per la restituzione di tutto quanto incassato per le multe irregolari fatte dai vigili secondo quanto prevede dell'articolo 37 del Codice del Consumo. Codacons ha specificato inoltre il danno erariale del Comune di Segrate dovrà essere valutato dalla Corte dei Conti.

"RESTITUIRE I SOLDI DELLE MULTE A LINATE"

A fronte della sentenza del giudice civile di Milano "se il Comune non restituirà i soldi per le contravvenzioni elevate irregolarmente il Codacons dovrà procedere con il ricorso all'autorità giudiziaria". Interessata alla vicenda sarà anche la Procura della Repubblica di Milano a cui il Codacons ha inviato un esposto. I profili di interesse riguardano l'ipotesi di emissione di atti d'ufficio. Secondo l'associazione dei consumatori è "impossibile che il sistema sanzionatorio di Milano per le multe, primo in Italia per numero di violazioni non ne fosse al corrente".