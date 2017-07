Aree ferroviarie dismesse. La vittoria della buona politica

Scali ferroviari: gli scenari dei team di architettura

LEGGI MUNICIPALITA’ METROPOLITANE - CLICCA QUI





Ada Lucia De Cesaris

Il 13 luglio 2017 il Consiglio Comunale di Milano ha ratificato l’accordo di programma che regola la trasformazione delle aree ferroviarie dismesse. L’approvazione è, a mio avviso, un fatto molto positivo e - oltre a rappresentare il giusto riscatto per la città - come mi ha scritto recentemente una amica consigliera comunale, chiude una ferita per chi, come me, all’accordo aveva lavorato sodo, credendo nella sua funzione strategica per lo sviluppo di Milano. Aver portato a termine questo percorso è segno di buona amministrazione e di buona politica: da una parte infatti si è salvaguardato il lavoro già svolto, dall’altra si è dimostrato di saper rispettare gli impegni, anche quelli elettorali.

Il primo germe dell’accordo risale al 2005, assume le vesti di procedimento formale con l’avvio da parte di Regione Lombardia, nel 2007; ha una battuta di arresto durante l’amministrazione Moratti, che propone una diversa disciplina delle aree, nell’ambito del Piano del governo del territorio (PGT).

Con l’amministrazione Pisapia - dopo la decisione di rivedere il PGT, ripartendo dalle osservazioni dei cittadini - il procedimento viene ripreso, reso coerente con la nuova impostazione e con i diversi obiettivi di piano, e si procede ad un approfondimento complessivo della proposta. Una proposta che riguarda aree strategiche della città, la rigenerazione di più di un milione di metri quadrati di territorio, in grado quindi di segnare profondi cambiamenti al territorio. Un proposta che richiedeva quindi di essere oggetto di giusto e laico confronto tra tutti gli attori coinvolti.

Un confronto lungo e complesso, caratterizzato da un avvio faticoso e conflittuale con la proprietà, per nulla disposta a cambiare prospettiva, rispetto a quanto promessogli dalla precedente amministrazione.

Un intero anno dedicato, con il prezioso supporto del Politecnico, ad ascoltare i quartieri interessati, prevedendo che l’esito di questo percorso di partecipazione sarebbe diventato parte integrante degli indirizzi di sviluppo.

Già l’approvazione del PGT aveva messo paletti importanti per le future trasformazioni, si pensi alla destinazione a parco dell’intera area di San Cristoforo, con l’eliminazione di qualsiasi capacità edificatoria, 100 mila metri quadri che consentiranno di realizzare il grande parco lineare del Naviglio.

Il testo, che dopo due anni e mezzo si era venuto a definire, trovando finalmente una bella mediazione tra gli interessi di tutti, compresa la politica, prevedeva un progetto di sviluppo coordinato, che pur partendo dalle diversità di contesto delle aree, riportava a principi unitari. Un progetto che contemperava esigenze urbanistiche, di sostenibilità con la necessità di rinnovare le scelte trasportistiche strategiche.

Significativa e in linea con le esigenze reali della città, la riduzione della edificabilità (circa il 18 per cento in meno rispetto alla primissima ipotesi di accordo, il 33 per cento in meno rispetto alle previsioni del PGT Moratti). Altri tratti salienti dell’accordo erano: la chiara previsione delle plusvalenze a cui corrispondeva finalmente un metodo di calcolo chiaro e trasparente; la previsione di una spesa immediata da parte della proprietà sul sistema del trasporto ferroviario suburbano e regionale; la previsione di un ulteriore incremento della spesa sul sistema ferroviario, in proporzione dell’incremento delle plusvalenze; la garanzia di un quantitativo minimo di destinazione a verde delle aree (non meno del 50 per cento); l’individuazione di aree su cui prevedere quartieri in cui mixare le nuove ipotesi di edilizia convenzionata, seguendo quel mix delineato nel nuovo PGT (l’idea di poter realizzare nuovi quartieri dove realizzare edilizia di qualità, ma accessibili alle fasce medie, alle giovani coppie, un mix appunto fra edilizia convenzionata in affitto, in vendita e l’edilizia sociale); l’obbligo di bonifica delle aree in carico alla proprietà; l’inserimento nella pianificazione attuativa della necessità di partire dalle esigenze dei territori emerse nel percorso dia ascolto.

L’accordo fu sottoscritto e ratificato dalla Regione, sottoscritto dal Sindaco Pisapia , ma poi non ratificato dal Consiglio Comunale.

Se penso alle assemblee affollate subito dopo la bocciatura del Consiglio; alla rabbia dei cittadini che tanto avevano sperato che gli abbandoni venissero presto sostituiti con qualità, nuovi spazi pubblici e verde; se riprendo le tante mail ricevute, mi viene ancora il magone, ma purtroppo non ho potuto accompagnare, difendere, spiegare, combattere al fine di portare a compimento il lavoro fatto.

Per fortuna a riprendere il filo di quella incredibile strappo ci hanno pensato il Sindaco Sala e l’assessore Maran.

La trasformazione di più di un milione di metri quadri di aree dismesse, aree strategiche per un progetto di ricucitura tra centro e periferia, ma anche per una declinazione diversa di sviluppo urbanistico, è stata al centro del dibattito sul futuro politico della città, tema centrale in campagna elettorale.

Da una parte vi erano coloro che ritengono ancora possibile riaprire il tema delle proprietà delle aree, illudendosi, ma soprattutto illudendo, che l’Amministrazione potesse riappropriarsi di quel territorio rinviando qualsiasi progetto di sviluppo; dall’altra chi in modo pragmatico, dopo tanti anni aveva capito che se si voleva avviare un percorso di riqualificazione, garantendo servizi e verde alla città, era necessario insistere sul percorso avviato, mettendo al centro soprattutto la forte istanza dei territori, per un superamento dell’abbandono, del degrado, della cesura tra intere parti di città.

Come detto, e come raramente capita in politica, l’impegno elettorale viene rispettato. La nuova Amministrazione, con il nuovo assessore all’urbanistica (Maran, che nel suo precedente incarico alla mobilità aveva peraltro affiancato il lavoro sul testo esistente) riprende in mano gli atti, sapendo che per quelle trasformazioni il fattore tempo è determinate. Con intelligenza e sensibilità politica l’assessore capisce che bisogna partire dal Consiglio Comunale. Ci sono nuovi consiglieri, una nuova maggioranza, con questa bisogna confrontarsi, ritorna anche sul territorio, dove trova la conferma e l’interesse che già erano stati dimostrati .

Va detto che l’interlocutore nel frattempo è profondamente cambiato, non c’è più contrapposizione, anche Ferrovie vuole collaborare per chiudere il percorso. La società si fa parte attiva, coinvolgendo alcuni studi di architetti, con formazioni diverse, ma tutti di chiara fama nazionale e internazionale, al fine di proporre alla città possibili scenari, consentendo così di capire ancora meglio come potrà essere lo sviluppo. Da alcuni di questi progetti emerge con chiarezza che i numeri dell’accordo consentono una forte contemperazione tra sviluppo e sostenibilità.

Il dibattito tra i diversi attori sarà diffuso e acceso; il Consiglio comunale approva linee di indirizzo in modo quasi unanime; la Giunta elabora un documento di visione strategica. Insomma, questa volta l’accordo viene accompagnato, sostenuto, anche nella scelta di non cambiarne l’assetto.

Difeso anche sotto il profilo giuridico, laddove uno dei principi del nuovo procedimento amministrativo è proprio quello di evitare riproduzioni di atti, verifiche istruttorie già realizzate, soprattutto quando i fattori di base non cambiano in modo sostanziale, anzi semmai migliorano, e quindi anche sotto il profilo delle valutazioni ambientali (che peraltro in questa fase sono di carattere generale e verranno rinnovati e approfonditi in sede di attuazione).

L’accordo è stato quindi approvato, con alcune modifiche che a mio avviso hanno risposto ad esigenze più di racconto e raccordo, che di operatività. Oggi è quindi scritto che il verde deve essere almeno il 60 per cento, rafforzando quanto già scritto precedentemente (si prevedeva non meno del 50 per cento), si è computato giustamente nel conto del verde anche il verde di San Cristoforo, creando quindi un collegamento diretto con il PGT. Un modo per semplificare il messaggio, in urbanistica non è sempre facile fare le somme direttamente se non si è addetti ai lavori. Lo stesso vale per l’edilizia convenzionata, le indicazioni dell’accordo su l’una o l’altra area, erano appunto indicazioni, ma aver confermato e ridistribuito è stato comunque importante, è rafforzato l’obiettivo del mix funzionale su tutte le aree.

Importante l’inserimento dell’invito al ricorso ai concorsi nella fase di attuazione, così come la declinazione della possibilità degli usi temporanei. In continuità mi pare anche la parte economica e l’indicazione degli investimenti, seppur con una maggiore centralità della circle line .

Ora finalmente può avere avvio la fase più importante, quella dell’attuazione, che porterà con se ancora proposte, progetti, consentirà il confronto anche competitivo tra visioni, aprirà altri dibattiti, ma porterà sicuramente cose belle e buone per Milano.

Grazie finalmente all’approvazione dell’accordo sarà possibile attuare quel processo di ricucitura tanto atteso, con l’inizio di quella nuova, si realizzeranno le condizioni per il superamento delle periferie, mediante il nuovo disegno di tante e diverse centralità che, in modo sostenibile, e con scelte di qualità e innovazione, comunicheranno tra loro.

Ora si potrà cominciare a fare i conti con la realtà, perderanno di peso tante chiacchiere e si inizierà un lavoro bello quanto complesso dove tutti, ancora tutti, dovranno e potranno fare la loro parte.