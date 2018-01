Election day: grande è il disordine sotto il cielo, la situazione è eccellente

di Emilio Genovesi



L'election day si è abbattuto come un tifone sul già complicato confronto politico lombardo che stava preparandosi alla scadenza elettorale regionale.

Come abbiamo già avuto modo di mettere in risalto in commenti precedenti, le elezioni lombarde si caratterizzano per la originale candidatura a governatore di Giorgio Gori.

Gori, sindaco di Bergamo con successo da tre anni, ha la tessera del PD in tasca, è stato renziano della prima ora, ma per la lunga esperienza professionale e di impresa, per la rara preparazione e capacità di studio dei dossier politici, per l'eleganza dei modi e delle espressioni in politica si caratterizza come una vera candidatura della società civile, ma civile sul serio, e coi contenuti e profilo di una vera candidatura civica.

Non a caso ha saputo distinguersi dai balbettii del PD Lombardo sul referendum maroniano, schierandosi col movimento civico per il sì, ma un sì diverso da quello leghista che ha saputo identificare i contenuti di una autonomia praticabile.

Non a caso ha dato un ruolo decisivo nella sua coalizione alla lista Gori che raccoglie le più interessanti esperienze civiche, ma sta anche da due mesi girando ininterrottamente la Regione per conoscere la pratica delle esperienze amministrative di base che quotidianamente fanno governo in Lombardia.

In una situazione in cui si stava quindi profilando un confronto in cui contenuti e profilo dei candidati stavano divenendo elementi decisivi di una decisione ha fatto irruzione con le sue dinamiche contorte e solipsistiche la politica "romana".

Quali prime conseguenze sul voto lombardo?

La prima se vogliamo positiva è stata il ritiro di uno dei candidati: il Presidente Maroni. Prigioniero dei diktat salviniani ha preferito abdicare piuttosto che guidare una coalizione decisa da altri in buona parte. Centro destra diviso quindi, e diviso nella sua culla, patria e del leghismo e del berlusconianesimo. Le divisioni si sono rappattumate su una candidatura frettolosa e apertamente inadeguata come quella di Fontana, che ha esordito con la penosa gaffe sulla razza bianca per inanellare poi un altra serie di figure penosette. Tutto facile quindi. Purtroppo no. Sicuramente l'accaduto favorisce la preparazione e lo standing di Gori, ma la compresenza di elezioni regionali e politiche porta spesso alla dominanza della scelta politico ideologico nazionale su quella razionale guidata dagli interessi locali. Un blocco di centro destra dato in crescita in Italia da tutti i sondaggi potrebbe avere un effetto di trascinamento anche su un candidato scarso come Fontana. Da qui la necessità di chiedere all'elettore di saper scegliere e cogliere la differenza tra le scadenze votando il meglio per ogni istituzione. In questo confronto determinante sarà il ruolo della proposta civica legata al territorio e non solo agli agonizzanti partiti o sedicenti movimenti. Tenuto poi conto che in Lombardia il confronto tra sinistra e destra è immediato data la debolezza dei cinque stelle. Ma la concomitanza con le lezioni nazionali si è portata altri effetti collaterali. La scelta di LEU di correre separata e contro Gori, figlia di orgoglio e pregiudizio di partitello, che potrebbe far mancare quei pochi punti decisivi e che va stigmatizzata duramente. Ma anche l'effetto non proprio travolgente che le scelte del segretario Renzi hanno avuto sulle liste lombarde e precipuamente milanesi, scelte in cui la fedeltà al capo ha fatto a volte aggio sulla storia politica. Se poi questo è valso per le scelte della maggioranza, in quelle delle minoranze si è visto una ben scarsa capacità di rinnovamento. Il maggior partito di coalizione si avvicina alla scadenza elettorale con uno spirito quindi simile in alcune sue parti a quello dell'armata rossa nel giugno 1941 di fronte al blitzkrieg hitleriano.

Faro guida nella campagna della coalizione dei movimenti civici resta la battaglia per vincere in Regione Lombardia ed eleggere nelle liste Gori i candidati espressioni delle esperienze più avanzate (un esempio di questo è a Milano la candidatura di Elisabetta Strada), ma un dato interessante ci viene consegnato anche dalla piccola storia della lista Insieme in alcune regioni del nord. In essa si è trovato per la prima volta la possibilità alle elezioni nazionali di candidature civiche che sono nate da lunghe esperienze di movimento, pur restando per la caratteristica delle elezioni in collegi uninominali candidature di personalità. La candidatura per la coalizione nel collegio del senato Milano 2 dell'ex assessore di Giuliano Pisapia Franco d'Alfonso o quella di Sergio Meazzi (Vicepresidente del Municipio 6 di Milano) come capolista nel plurinominale alla Camera per Insieme, sono il segnale che pur in una situazione così confusa e difficile qualche punto è stato messo a segno dall'esperienza civica. E quindi se come tutti dicono, nuovi e originali saranno gli scenari dopo il 4 marzo, anche il civismo lombardo potrà nel suo piccolo dire la sua.