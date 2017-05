Municipio 2, sinistra contro la maggioranza: è in difficoltà

"Che la maggioranza del Municipio 2 sia in difficoltà di argomenti, di idee e di capacità di governare non è ormai più una novità. Che a corto di argomenti alcuni di loro decidessero di passare alle lettere di diffida francamente non ce lo saremmo aspettati". Così in un comunicato i gruppi consiliari del Municipio 2 di SinistraXMilano, Partito Democratico e Lista Sala.



"È infatti accaduto - prosegue la nota - che un consigliere di opposizione abbia postato su Facebook la sintesi di quanto accaduto nell’ultima seduta di Consiglio del 23/5, ovvero che alcuni consiglieri della maggioranza, si siano allontanati dall’aula per far mancare il numero legale e far chiudere quindi la seduta per impedire che venisse discussa e votata una mozione dell’opposizione. Due giorni dopo il consigliere in causa si è visto recapitare una diffida da parte di un legale a nome di due consiglieri di maggioranza. Diffida al proseguire nell’attività lesiva e diffamatoria del diritto all’immagine, al nome, alla dignità e alla riservatezza ecc. Il problema è che ad essere lese, in seguito a questi comportamenti, sono l’immagine, il nome, la dignità delle Istituzioni che questi consiglieri dovrebbero rappresentare e non quelle loro. Il verbale, ma soprattutto la registrazione audio, serviranno a dimostrare quanto avvenuto in Consiglio. Che per uscire dalle difficoltà, invece di accettare le normali regole di dialettica politica, del tutto prive di alcun elemento diffamatorio o calunniatorio, passino direttamente alle azioni legali, non essendo in grado di sostenere argomentazioni, è la dimostrazione dello scarso senso della democrazia e della scarsa capacità di governare. Ci auguriamo che i due consiglieri, anziché impegnarsi in improvvisate avventure giudiziarie, si diano da fare per amministrare il municipio in cui sono stati eletti".