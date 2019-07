Municipio 7, Pd contro Bestetti: "Evento politico con logo istituzionale"

"Il Presidente di Forza Italia del Municipio 7 Marco Bestetti ha mascherato un evento di propaganda politica in iniziativa istituzionale, con tanto di logo del Municipio e del Comune". Questa l'accusa del segretario del PD Metropolitano Silvia Roggiani e degli altri democratici del Municipio 7. A cosa si riferisce la nota? "Abbiamo saputo - prosegue il comunicato - che il Presidente Bestetti, senza avvisare metà della maggioranza e le opposizioni, ha organizzato un evento con oggetto il “contrasto ai rincari del Comune sul servizio dei trasporti degli studenti”. Lo ha fatto in prima persona, usando il proprio ruolo istituzionale per nascondere il carattere prettamente politico dell’iniziativa. Ci chiediamo: come mai all’”assemblea pubblica” - organizzata per giunta in un centro anziani dove vige il divieto di organizzare eventi di partito - non sono stati invitati gli assessori del Comune competenti, ma solo esponenti della maggioranza della Giunta di centrodestra del Municipio 7? Perché Bestetti non ha ritenuto necessario informare né parti della sua stessa maggioranza né l’opposizione, pur avendo un’occasione utile come il Consiglio di Municipio di mercoledì 3 luglio?"





"Il suo silenzio - proseguono i democratici - dimostra che Bestetti usa le istituzioni come se fossero sue e lo fa in maniera consapevole, sapendo di essere nel torto. Non è un caso infatti che lo stesso Presidente, nella seduta di ieri, abbia apertamente minacciato di ritirare le deleghe all’assessora Vecchio. L’ennesimo episodio che dimostra la sfrontatezza del centrodestra e l’assenza di una vera e solida maggioranza. Adesso basta, la destra non può continuare a comportarsi in maniera sprezzante delle regole e utilizzare luoghi messi a disposizione della collettività per fare becera propaganda politica"