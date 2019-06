Muore a 108 anni la partigiana Emma Fighetti

E' scomparsa all'età di 108 anno Emma Fighetti la sarta che trasformò il suo laboratorio in una copertura ''su misura'' per le attività di sostegno ai partigiani. A darne notizia Roberto Cenati - Presidente Anpi provinciale di Milano. ''Abbiamo appreso, con profondo dolore -sottolinea- della scomparsa della partigiana Emma Fighetti. Fece un comizio a Baggio, subito dopo la Liberazione e, con le donne dell'Udi sfilò in corteo in bicicletta, per le vie del centro. Nel 2016 le fu conferita dal Ministero della Difesa, nella ricorrenza del 70° anniversario della Liberazione, la medaglia e il diploma di partigiana. Ricorderemo sempre Emma con commozione e affetto''. Dal suo solaio, come lei stesso ricordava, non furono pochi quelli che erano riusciti a sfuggire alla cattura.