Muore a 39 anni ex sindaco di Breno (Bg), Sandro Farisoglio

Per due anni ha lottato con la malattina, ma alla fine si è dovuto arrendere: è morto nella notte Sandro Farisoglio, ex sindaco di Breno (Brescia) dal 2009 al 2019 e oggi presidente della Comunità montana di Valle Camonica. ​Farisoglio aveva 39 anni e lascia la moglie e una figlia di pochi mesi. Il lutto ha coinvolto tutta la comunità politica bresciana. Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono lo ha voluto ricordare come alfiere del territorio: “La scomparsa di Sandro Farisoglio, 39 anni, sindaco amato per 10 anni di Breno, lascia senza parole. Solo la fede può venire in soccorso. Abbiamo un bravo sindaco in cielo che ci guarderà e ci aiuterà a volere sempre bene alla nostra terra e ai nostri cittadini. Grazie Sandro per la tua statura culturale e morale e per la tua abnegazione. Sarai sempre con noi". Nel 2018, Farisoglio si era candidato alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Lombardia nella lista di centro sinistra Gori Presidente, raccogliendo oltre seimila preferenze tra la gente della Vallecamonica. Impegnato come vigile del fuoco volontario, aveva scelto la politica per passione.