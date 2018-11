Museo d'Arte e Scienza, mercatino natalizio per una scuola in Congo

Arriva Natale e l’Associazione Amici del Mas in collaborazione con l’Associazione Elikya presenta un progetto solidale in favore della costruzione della prima scuola di musica in Congo.

Un appuntamento atteso quello del Mercatino natalizio del MAS, in vendita oggetti fatti a mano con materiali naturali che vivono una seconda vita. Duecento oggetti realizzati a mano dalle volontarie dell'Associazione Amici del Museo saranno in esposizione al Museo d'Arte e Scienza di via Quintino Sella 4. Decorazioni natalizie e addobbi creati con materiali di riciclo, legno naturale dalle spiagge di Recco, rami di Camogli e ghiande dei boschi della Germania.

Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto #unascuolaincongo per porre le fondamenta della prima scuola di musica in Congo con il supporto del #CoroElikya. Sabato 24 novembre dalle 10 alle 18 visitando il MERCATINO NATALIZIO del MAS aiuterai l'Associazione Coro Elikya a posare la prima pietra. Con l'aiuto di tutti sarà possibile!

Alle ore 11 e alle ore 15 sarà inoltre possibile prenotarsi per una visita guidata alla collezione d’Arte etnografica Africana – African Art Authentic Passion con il direttore del Museo, Peter Matthaes. Per l'intera giornata ci sarà la musica dal vivo con gli artisti del Coro Elikya.

Per le visite guidate è necessario prenotarsi allo 0272022488 oppure info@museoartescienza.com