Museo della Scienza e della Tecnologia: speciali laboratori a Sant'Ambrogio

Museo della Scienza e dela Tecnologia: speciali laboratori a Sant'Ambrogio

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre dalle 9.30 alle 18.30 il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia propone tante attività interattive per adulti e bambini. Tutte le attività dei laboratori, le visite guidate alle esposizioni del Museo e le mostre temporanee sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.

Nell’i.lab Area dei Piccoli, dal 7 al 9 dicembre, i più piccoli (da 3 a 6 anni) potranno vivere avventure nello Spazio, giocare con la matematica e far danzare dei robot. Nell’i.lab Bolle di sapone realizzeranno invece bolle di svariate forme e colori.

Nell’i.lab Alimentazione, bambini più grandi (da 7 anni) e adulti insieme potranno creare cibi luminosi, preparare il gelato e osservare le sostanze che si trovano nel latte, nell’olio, nelle caramelle e in tanti altri cibi. Mentre nell’i.lab Chimica potranno scoprire le proprietà delle sostanze facendole reagire, ricostruire la pila di Volta e imparare a spegnere gli incendi grazie all’utilizzo dell’anidride carbonica.

Nella Tinkering Zone bambini e adulti potranno costruire piste per biglie, utilizzando tubi, imbuti, canaline e altri materiali per realizzare percorsi acrobatici.

Nell’Area spazio i più piccoli avranno l’occasione di scoprire quanto è lontana la Luna, come si lancia un missile e come si allena un astronauta; mentre adulti e ragazzi dagli 8 anni potranno rivivere la storia dell’esplorazione spaziale, da Galileo ai giorni nostri.

Nel padiglione Ferroviario sarà possibile ripercorrere l’evoluzione dei treni dalla seconda metà dell’800 al 1980, mentre in quello Aeronavale i bambini dai 3 ai 6 anni potranno costruire aerei di carta e scoprire i segreti degli aviatori.Non mancheranno le mostre temporanee, come l’esposizione di auto e moto d’epoca Le forme della velocità e la sfilata di arte e scienza Leonardo da Vinci Parade in cui i modelli leonardeschi si accostano agli affreschi del XVI secolo della Pinacoteca di Brera. Venerdì 7, Leonardo da Vinci Parade sarà visitabile con una guida.

Il programma dettagliato di tutte le attività del Museo (mostre temporanee, visite guidate, laboratori interattivi) è disponibile all’indirizzo http://www.museoscienza.org/attivita