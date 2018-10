Museo della Scienza: weekend dedicato al volo

Museo della Scienza e della Tecnologia: un weekend speciale dedicato al volo

Sabato 20 e domenica 21 ottobre il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia propone un weekend speciale tuttodedicato al volo. Nel Padiglione Aeronavale del Museo verrà riesposto al pubblico dopo il restauro l’aereo inglese da turismo degli anni ’30 De Havilland DH 80 Puss Moth, detto I-FOGL dal nome del suo proprietario Antonio Foglia. Donato nel 1956 dagli eredi Foglia al Museo su richiesta del suo fondatore Guido Ucelli, risulta essere l'unico Puss Moth presente in Italia.



Fin dalla sua nascita il Museo ha rappresentato il tema del volo, raccogliendo una collezione significativa che ripercorre la storia dell’aviazione, dai pionieri agli aerei a reazione.

Il DH 80 Puss Moth testimonia l’affermarsi negli anni Trenta dell’aviazione civile per uso privato e non più solo militare: alla fine degli anni Venti, infatti, il crescente numero di piloti e l’interesse per il settore aveva reso possibile la nascita di un mercato di aerei leggeri da turismo per utilizzo personale.

Il restauro, lungo e complesso, è stato realizzato in Inghilterra grazie al contributo della famiglia Foglia dall’ingegner Tim Williams, esperto a livello internazionale di questa categoria di velivoli.



In occasione del rientro, il Museo proporrà un weekend ricco di attività per famiglie e appassionati del volo.

Sarà possibile partecipare alla speciale visita guidata insieme al curatore del Museo Marco Iezzi per scoprire aneddoti e retroscena del DH 80 Puss Moth I-FOGL.

Ci si potrà mettere alla prova con i DRONI attraverso manovre di decollo, cambi di direzione e atterraggio. Un team di piloti certificati ENAC svelerà i segreti dei droni e le tecniche di costruzione e montaggio.

Indossando un visore PlayStation®VR si potranno afferrare i comandi di un ultraleggero, sorvolare un coloratissimo mondo cartoon e prendere il brevetto da pilota in realtà virtuale.

Si potrà inoltre diventare esploratori, entrando a far parte della saga interattiva Explorer Academy.

Nell’i.Lab Matematica si potrà esplorare quali sono le forme più adatte a muoversi in aria. Nella Tinkering Zone si giocherà con l’aria e il vento dentro un tubo, facendo volteggiare oggetti di forme e materiali diversi.



L’evento si svolgerà nell’ambito dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.



PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’



Padiglione Aeronavale

BENTORNATO PUSS MOTH DE HAVILLAND I-FOGL

Sabato 20, alle ore 15.30, 16.30 e 17.30

Domenica 21, alle ore 15, 16 e 17

Da 8 anni | Max: 15 partecipanti | Durata: 45 min. | Attività su prenotazione

Il Puss Moth del 1930 ritorna in esposizione dopo un periodo di restauro in Inghilterra. Partecipa alla speciale visita guidata insieme al curatore per scoprire aneddoti e retroscena dell’aereo da turismo appartenuto ad Antonio Foglia.

Il restauro è stato possibile grazie alla passione e al lavoro di Tim Williams e al finanziamento della famiglia Foglia.



Padiglione Aeronavale – Spazio Polene

DRONE PARK: percorsi a terra

Sabato 20 e domenica 21, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18

Da 4 anni | Attività a ciclo continuo

Un percorso a ostacoli dedicato ai più piccoli per cimentarsi nella guida e nel controllo di un drone su ruote. Sfida i tuoi amici nel minor tempo possibile e senza mai perdere il comando.

In collaborazione con l’Associazione Drone World Italia.



Padiglione Aeronavale – Spazio Polene

DRONE PARK: percorsi in volo

Sabato 20 e domenica 21, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18

Da 8 anni | Attività a ciclo continuo

Mettiti alla prova in un percorso a ostacoli per mantenere i droni in volo nel minor tempo possibile. Due piste dedicate alle manovre di decollo, controllo, cambi di direzione e atterraggio.

In collaborazione con l’Associazione Drone World Italia.



Padiglione Aeronavale – Sala Conte Biancamano

DRONE LAB

Sabato 20, alle ore 15.30

Domenica 21, alle ore 10 e 15

Da 10 anni | Max 15 partecipanti | Durata: 2 ore | Attività su prenotazione

Incontra un team di piloti certificati ENAC, scopri il funzionamento dei droni, partecipa a un laboratorio di montaggio e trova risposta a ogni curiosità su questi oggetti volanti.

In collaborazione con l’Associazione Drone World Italia.



Padiglione Aeronavale – Spazio Polene

ULTRA FLYING OBJECTS

Sabato 20, alle ore 14.30 e 16.30

Domenica 21 alle ore 11, 15 e 17

Da 5 anni | Max 12 partecipanti + accompagnatori | Durata: 45 min. | Attività su prenotazione

Costruisci anche tu i fantastici aeroplanini della collezione Ultra Flying Objects ideata da artisti e designer. Disegna il tuo personale prototipo e testalo in colorati lanci collettivi. Non perdere una variopinta e multiforme flotta di incredibili velivoli di carta.

In collaborazione con ilVespaio.



Padiglione Aeronavale

FLIGHT SIM VR

Sabato 20, alle ore 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30

Domenica 21, alle ore 11, 12, 14, 15, 16 e 17

Da 12 anni | Max 5 partecipanti | Durata 45 min. | Attività su prenotazione online | Costo: 5 euro + biglietto ingresso

Prendi posto sul tuo ultraleggero e afferra i comandi: fallo decollare, volare e atterrare in tutta sicurezza. Sorvola un coloratissimo mondo cartoon tra isole rigogliose e mare cristallino e prendi il tuo primo brevetto da pilota in realtà virtuale.

In collaborazione con Sony Interactive Entertainment



Padiglione Ferroviario

SULLE TRACCE DI NEBULA

A cura di Luca Balletti e Vanda Elisa Gatti

Domenica 21 ore 11, 15 e 17

Da 8 a 14 anni | Max 40 partecipanti | Durata: 1 ora | Attività su prenotazione

Cruz ha bisogno del tuo aiuto. Entra a far parte della saga interattiva Explorer Academy e diventa esploratore per un giorno. Le locomotive del Museo custodiscono indizi e enigmi che ti faranno volare da un continente all’altro per conoscere i racconti tratti da "Il segreto di Nebula".

In collaborazione con National Geographic e White Star.



Tinkering Zone

TUBI DEL VENTO

Sabato 20, dalle ore 14.30 alle 18.30

Domenica 21, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Da 8 anni | Attività a ciclo continuo

Gioca con l’aria e il vento dentro un tubo. Prova a far volare oggetti di materiali e forme diverse, falli volteggiare e turbinare per esplorare l’aerodinamica e le sue regole.



i.lab Matematica

MATEMATICA IN VOLO

Sabato 20, alle ore 14.30, 15.30 e 16.30

Da 9 anni | Max 25 partecipanti | Durata: 45 min. | Attività su prenotazione

In che modo la matematica può aiutarci a volare? A partire dalla simulazione di una galleria del vento, esplora quali sono le forme più adatte a muoversi in aria.