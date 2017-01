Museo Lomellina: "Trave in testa al dipendente? Colpa del comune"

Museo archeologico della Lomellina

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Gentile Direttore,

faccio riferimento all'articolo apparso su Affaritaliani.it, "Quadri congelati a Brera, altri orrori:travi in testa ai custodi. I casi" , e per la precisione al passo seguente: "Segnaliamo inoltre che tali condizioni hanno probabilmente determinato altri due gravi episodi, verificatisi negli Istituti Mibact in Lombardia: il 5 gennaio scorso è caduta in testa a una custode del Museo Archeologico della Lomellina una trave di 15 kg piena di chiodi, staccatasi dal un portone d’ingresso del Castello di Vigevano.", per precisare che - diversamente da quanto l'articolo fa credere e da quanto forse i Sindacati vogliono far credere - nel caso specifico l'istituto MiBACT che ha in capo il museo di Vigevano, ovvero il Polo Museale della Lombardia, non ha responsabilità. La trave è caduta infatti da un portone gestito dal Comune di Vigevano e non quindi dal mio istituto, ma ciò non toglie che io sia estremamente dispiaciuto dell'accaduto alla dipendente, vittima dell'incidente. Ci tengo anzi a sottolineare che il Polo, che lavora in condizioni estremamente avverse e con la forza e l'entusiasmo di pochi, pochissimi collaboratori, ha messo in cima alle priorità gli adeguamenti in materia di sicurezza e allo scopo sta spendendo la massima parte delle sue risorse e delle sue energie. Chiedo quindi cortesemente rettifica nell'articolo, che mette ingiustamente in cattiva luce il mio Istituto.

Grazie e buona serata

L'Occaso

dott. Stefano L'Occaso

Direttore del Polo Museale Regionale della Lombardia