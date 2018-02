Museo Nazionale della Scienza, arriva la Play Station 4

MILANO: AL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA ARRIVANO LE PS4

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e Sony Interactive Entertainment Italia si alleano per portare i visitatori su Marte e sulla Luna grazie a PlayStationVR, il sistema di realtà virtuale per PlayStation4, accompagnati dal curatore e dagli animatori scientifici del Museo. Per la prima volta in Italia un museo collabora con Sony Interactive Entertainment Italia per proporre attività interattive sui temi di scienza e tecnologia con esperienze fortemente immersive e realistiche.

Si inizia raccontando i segreti dello Spazio con due weekend speciali di attività dedicati a Marte e Marziani (domani e domenica e sabato 17 e domenica 18). I percorsi con PSVR saranno dedicati al passato dell'esplorazione spaziale con Apollo 11 Virtual Reality, la simulazione della missione Apollo 11 che per prima portò gli uomini sulla Luna e al futuro dell'esplorazione marziana con The Martian Virtual Reality Experience, in cui il pubblico potrà cimentarsi nei panni di un astronauta in missione sul pianeta rosso. Per mezzo della innovativa tecnologia immersiva in esclusiva per PS4 e all'interazione con gli animatori scientifici del Museo - nel caso dei weekend "Marte e Marziani" i visitatori avranno a disposizione 14 postazioni PlayStationVR - sarà possibile vivere un'esperienza senza uguali, muovendosi a gravità zero, sperimentando il volo all'interno di una navicella spaziale di quasi 50 anni fa, mettendosi alla prova nella guida di un rover sulla superficie di Marte e tanto altro. La partnership con Sony Interactive Entertainment Italia proseguirà per tutto il 2018 con lo svolgimento di altri percorsi in realtà virtuale sempre dedicati ai temi del museo.