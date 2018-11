Milano, Raffaella Carra' torna con un album di Natale



Brillante, ottimista, sorridente, con una energia contagiosa, e sui tacchi a spillo. Raffaella Carra' appare cosi' alla presentazione del suo ultimo disco "Ogni volta che e' Natale', (Sony Music) che arriva dopo cinque anni di assenza dalle scene musicali. "Un disco per le feste da cantare e ballare" assicura lei, spiegando che 'ha ceduto' alla richiesta di realizzarlo dopo aver ascoltato 60-70 brani che le hanno sottoposto, rendendosi conto che il materiale c'era gia'. Da riarrangiare e reinterpretare, certo.



E con l'aggiunta di un brano inedito, 'Chi l'ha detto', firmato da Daniele Magro. Una canzone natalizia a tutti gli effetti, carica di calore e positivita' ma che tocca anche il tema del lavoro e della precarieta'. L'album, che uscira' il prossimo 30 novembre, in 4 versioni diverse, contiene alcuni classici delle festivita' interpretati da Raffaella e, un considerevole repertorio di canzoni memorabili, 'Far l'amore' in primis. I collezionisti apprezzeranno anche la copertina, dove Raffaella e' raffigurata in una foto live tratta da "Domenica In" degli anni 80, fasciata da una tuta nera di paillettes mentre canta e balla in un'enorme stella dorata. "Mi sono divertita moltissimo - racconta l'artista - con gli arrangiamenti. Ed ecco che un classico come Happy Xmas di John Lennon e' diventato un valzer. White Christmas l'ho cantato come avrebbe fatto Frank Sinatra. Poi c'e' la Marimorena, un pezzo spagnolo che quando lo ascolti devi ballare per forza. L'ho inserito perche' ho voluto che ci fosse questa impronta del mio gusto latino. E qui c'e' il ritmo, la rumba per me e' pazzesca".