Musica, giudice di Milano: via da negozi album plagio di Roger Waters



Via dai negozi di musica l'ultimo album dell'ex Pink Floyd Roger Waters, "Is This the Life We Really Want?" Lo ha deciso il giudice civile di Milano, Silvia Giani, accogliendo la richiesta dell'artista concettuale Emilio Isgro' che aveva denunciato il plagio, nella cover dell'album, nel libretto interno e nelle etichette del cd, dell'opera datata 1964-á nota come "Cancellatura". Il giudice ha dato ragione all'artista siciliano, assitito dagli avvocati Salvatore Trifiro' e Francesco Autelitano, respingendo le richieste della Sony che distribuisce l'album sul mercato italiano.



"Il raffronto dell'opera di Isgro' con il materiale raffigurativo che accompagna il supporto fonografico di Roger Waters - spiega il giudice - palesa che la riproduzione ha ripreso pedissequamente la forma espressiva personale dell'artista Isgro'". Nell'ordinanza si fa riferimento alla "comune percezione" di diversi critici musicali e dell'arte "che hanno immediatamente associato la copertina dell'opera discografica all'artista Emilio Isgro'". Ulteriore dimostrazione, si legge ancora nel provvedimento, dell'"illiceita' della riproduzione dell'opera di Isgro' senza il consenso dell'autore". Sony, che attraverso l'avvocato Alfredo Carinzia si era opposta alla richiesta di Isgro', e' stata condannata al pagamento delle spese processuali. Eventuali violazioni nella vendita e distribuzione dell'album, ha inoltre stabilito il giudice milanese, saranno punite con una sanzione pecuniaria da 100 euro.