Musica: morto produttore eventi Tomaso Cavanna

Jova Beach party: morto il produttore di eventi Tomaso Cavanna



E' morto Tomaso Cavanna, ex discografico e produttore di eventi che ha anche creato brand entertainment per il Jova Beach party. Nato a Venezia 45 anni fa, ha creato concerti in piazza Duomo a Milano, come quello dei Subsonica e dei Kasabian e festival musicali come Radio City e Market sound che ha portato a Milano artisti come Nicki Minaj e Renzo Arbore, Neil Young e Salmo.



"La mia famiglia mi ha cresciuto con la musica sempre accesa e mi ha trasmesso questa enorme passione che ho potuto trasformare in parte integrante del mio lavoro, realizzando il mio sogno di produrre eventi per spettacolarizzare i brand grazie alla contaminazione di musica, arte e cultura" aveva dichiarato Tomaso in un'intervista.