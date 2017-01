Musica: sold out per 2Cellos al Forum d'Assago il 30 marzo



E' sold out con 2 mesi di anticipo il concerto dei 2Cellos a Milano, fissato per il prossimo 30 marzo: le rockstar del violoncello hanno esaurito i 9500 posti al Forum di Assago, tappa italiana del World Tour 2017 con l'Orchestra Sinfonica.



Luka Uli e Stjepan Hauser suoneranno per la prima volta dal vivo i brani del nuovo album 'Score' (Sonymusic Masterwork), la cui uscita prevista il 17 marzo prossimo e' stata annunciata pochi giorni fa dal primo singolo e video, "Game Of Thrones Medley", con gia' 3 milioni di visualizzazioni sul canale youtube dei 2Cellos. Dedicato alle colonne sonore del grande cinema italiano e internazionale, registrato a Londra con la London Symphony Orchestra, il nuovo album oltre alla rivisitazione in chiave 2Cellos de "Il Trono di Spade" (Games of Thrones) di Ramin Djawadi, include la rivisitazione dei temi originali di "Nuovo Cinema Paradiso" di Ennio Morricone, "Il Gladiatore" e "Rain Man" di Hans Zimmer, "Il Padrino" di Nino Rota, "Momenti di Gloria" di Vangelis e la melodia del premio Oscar James Horner da Titanic "My Heart Will Go On".