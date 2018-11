Musulmana cacciata da ufficio postale anche se aveva il volto scoperto

Musulmana con un foulard in testa cacciata dall'ufficio postale

Aveva il volto scoperto, ma un foulard che le copriva capelli e spalle e la pelle scura. E tanto è bastato a Giuseppe De Luca, direttore dell'ufficio postale di Corso di porta Ticinese, angolo via Urbano III, nel centro di Milano, per cacciarla in malo modo.

Il fatto, capitato il 2 novembre alle 2 del pomeriggio, è stato raccontato in un articolo firmato da Alessandro Giglioli su L'Espresso. Giglioli non è solo un semplice cronista, in questa vicenda, ma un testimone molto vicino, dal momento che la donna, O., lavora come collaboratrice domestica per il padre e lo zio, due avvocati in pensione.

O. vive in Italia da 25 anni, spiega Giglioli, ha cittadinanza italiana anche se è di origine somala. In casa sta col capo scoperto, quando esce lo copre con una sorta di hijab che hijab in realtà non è. Lo mette in testa ma il suo volte resta perfettamente riconoscibile, quindi non viola nessuna norma di sicurezza. Non è stato così, però, per il dottor De Luca, che appena l'ha vista nel “suo” ufficio postale non ci ha visto più. Lo sportellista stava per servirla quando lui ha sbottato: “Fuori da qua, con quel foulard non ci puoi stare, non hai visto il cartello all'ingresso”.

O. è tornata a casa in lacrime, ha parlato coi suoi datori di lavoro che sono scesi a parlare col responsabile dell'ufficio postale. Il padre del giornalista, 88 anni, e lo zio, 85, si sono visti urlare contro da De Luca, che, fermo nelle sue convinzioni, continuava a sbraitare sul cartello d'ingresso: un casco e un passamontagna sbarrati, di certo non un foulard sui capelli che compare persino sulla foto della carta d'identità di O.

Non è la prima volta, racconta Giglioli, che l'aspetto e il look di O. incrociano sguardi indiscreti nel quartiere, una volta una signora l'ha persino invitata a tornarsene a casa sua, ignorando che questa si trovasse proprio a Milano ormai da un quarto di secolo, ma non le era mai successo di essere cacciata da un ufficio pubblico né da un locale privato. Ora le è successo senza che violasse alcuna legge dello Stato italiano o alcuna normativa regionale, nemmeno quella varata nel 2016 da una giunta leghista, che impedisce l'ingresso negli uffici pubblici solo a chi non è riconoscibile.

Giglioli ha contattato l'azienda Poste Italiane, che ha confermato che il divieto d'ingresso riguarda solo chi indossa caschi da moto, passamontagna o in generale ha il volto coperto e non riconoscibile. All'inizio la donna non voleva nemmeno rendere pubblica la denuncia per paura di ritorsioni, poi si è convinta a farlo per i figli. Ora Giglioli e O. si aspettano che Poste Italiane si scusi e avvii un'inchiesta interna contro il direttore De Luca