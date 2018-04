Mutui: le famiglie lombarde li estinguono in 16 anni e 5 mesi

Quanti anni di stipendio occorrono agli aspiranti mutuatari in Lombardia per restituire alla banca il capitale richiesto per un mutuo prima casa? Al netto degli interessi e considerando che oggi le famiglie italiane cercano mediamente di destinare alle rate del mutuo circa il 25% del reddito annuale, Facile.it e Mutui.it hanno calcolato che occorrono in media 16 anni e 5 mesi.

Un dato in crescita rispetto al 2013, quando erano sufficienti 15 anni e 3 mesi; a determinare questo aumento è stato l'incremento degli importi medi richiesti in regione, che nel corso degli ultimi 4 anni sono cresciuti del 7% raggiungendo, nel 2017, i 140.127. Nonostante questo, grazie alla riduzione dei tassi di interesse, la rata media mensile è diminuita, passando dai 693 euro del 2013 ai 625 euro del 2017.