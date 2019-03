Muu Muuzzarella sbarca a Milano

Inaugura il 6 marzo a Milano, all’angolo tra via Ravizza e via Sanzio, il format Muu Muuzzarella che conta ad oggi su tre locali con un giro d’affari di 3 milioni di euro.

La formula prevede solo piatti a base di mozzarella dove l’ingrediente, proveniente da un caseificio con filiera integrata e che ha una linea dedicata in esclusiva per il gruppo Muu. La mozzarella viene abbinata a carne, pesce e verdura e salumi con accostamenti ricercati. Ma non chiedete la pizza, non è prevista nel menù. Il 70% dei piatti in carta è gluten free, mentre il 50% è vegetariano.

Tra i piatti più richiesti da Muu Muuzzarella ci sono: pesto e mela (bocconcini di mozzarella di bufala con mela e pesto di basilico), la Rattacasa (pasta mista con patata gialla e mozzarella affumicata), tartare di tonno (cubetti di mozzarella dop e crudo di tonno) e i dessert TiramiMuu (servito all’interno di una caffettiera dalla forma ottagonale con babà artigianale e crema di bufala) e Muu cheese cake, rivisto in chiave campana con ricotta di latte e burro di bufala.