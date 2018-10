Mythos, la Donna 2.0. Attesa a Milano per la terza edizione

In principio fu voragine. I Greci la chiamarono Chaos. Un vuoto oscuro dove niente può essere distinto, un punto di caduta, di vertigini e di confusione, un precipizio senza fine, senza fondo. Si viene ghermiti da Voragine come dall’apertura di fauci immense, un luogo in cui tutto può essere ingoiato e confuso in un’unica notte indistinta.

I miti giungono dai Greci fino a noi come un universo di frammenti, personaggi, storie, illuminazioni. Raccontano il tepore e la profondità della Terra, l'urlo tremendo del Cielo, dell’Amore e degli uomini nati dal Chaos, madre generatrice di vita. Il mito si presenta sotto forma di un racconto venuto dalla notte dei tempi e che esisteva già prima che un qualsiasi narratore iniziasse a raccontarlo. In questo senso, il racconto mitico non dipende dall’invenzione personale né dalla fantasia creatrice, ma dalla trasmissione e dalla memoria.MYTHOS è un progetto che nasce dalla necessità e dalla voglia di raccontare, attraverso il teatro, la nascita del mito, tramandare attraverso suoni, immagini ed emozioni, le origini dell’uomo. Raccontare il mito vuol dire ripercorrere la storia umana nella sua interezza, sociale e politica, significa soddisfare il bisogno di fornire una spiegazione a fenomeni naturali o risposte a interrogativi sull'esistenza e sul cosmo, arrivati fino al tempo presente. Vuol dire, anche e soprattutto, indagare quelle zone nascoste dell’uomo che si rivelano quando è posto dinnanzi ai più antichi misteri dell’esistenza.

Questa introduzione racconta in qualche modo il principio di un’idea che ha portato alla realizzazione di un festival, presso il teatro San Babila di Milano, per due stagioni. Un palcoscenico ricco di ospiti, artisti, cantanti, attori, relatori e ricercatori universitari che si sono alternati per cercare di raccontare come il mito è arrivato fino ad oggi.

LA TERZA EDIZIONE

Una domanda per la terza stagione, però, ha creato in me la necessità di solcare una strada un po’ più precisa, più puntuale, che desse un segnale forte alla contemporaneità, un percorso di denuncia e di consapevolezza su alcuni temi dei giorni nostri che si potessero sposare con un tema apparentemente lontano ma invece estremamente vicino, come il tema sulla figura femminile, la Donna, che oggi vive quasi una sorta di rinascita sociale, ma che da sempre è stata considerata una figura subordinata al così detto “sesso forte”, oppressa da alcune convenzioni sociali come l’essere madre e badare a tutti quei lavori scomodi e umili, senza possibilità alcuna di poter avere ruoli importanti nella società. È anche vero che la storia nel tempo ha saputo raccontare figure femminili che sono riuscite a riscattare quel sesso considerato “Il sesso debole” e che hanno, in qualche modo, rieducato, la società ad avere un atteggiamento paritario tra uomo e donna. Non esagero dicendo che il percorso sociale del gentil sesso è passato da sguattera a mito moderno. Oggi dalla tv, alle riviste, ai blog, mitizzano la figura della Lei: donna in carriera, mamma sprint, donna emancipata, donna autosufficiente, indistruttibile, efficiente...

Molti gli esempi da fare, dalla musica, alla politica, dalla sanità, alla tv, dal cinema al volontariato, letteratura, sport, economia. Una sorta di: Donne, mamme, carriera. Dei Miti 2.

MYTHOS, diventa così, un palcoscenico dove raccontare la nuova figura femminile, che con fatica e sacrificio ha costruito, lottando contro qualsiasi opposizione sociale maschilista.

LA VIOLENZA DI GENERE

Una domanda, a questo punto, appare necessaria: sono finiti i pregiudizi da parte del mondo maschile? È tutto risolto? Le donne hanno davvero raggiunto la serenità in questa società che ha livellato, apparentemente, i due sessi, sullo stesso piano?Tante le risposte e tanti i pensieri che ruotano attorno ad un argomento apparentemente semplice che si porta dietro tante sfumature e dinamiche, che mettono in luce l’altra parte della medaglia, quel lato grigio, che per quanto se ne possa parlare risulta sempre poco trattato, malgrado gli sforzi dei media, di personaggi noti che cercano di sensibilizzare il pensiero pubblico, quel lato ancora troppo in ombra che si fatica a riconoscerlo come un problema moderno della nostra società, cioè, la Violenza contro le Donne!

La violenza di genere, quindi, si oppone alla mitizzazione della donna cercando di distruggere in qualche modo il successo e la conquista di quella libertà culturale che attraverso lotte, sacrifici e continuo lavoro si è raggiunta, in una società che necessita sempre più di pareggiare le differenze di ruoli, che in passato hanno classificato inferiore la figura femminile. Appare così, ancora lontana la possibilità di dichiarare risolto un problema che negli ultimi anni non si è arrestato ma che ha cavalcato ininterrottamente una sorta di scia di violenza che sembra rinnovarsi più che esaurirsi. Allora viene da chiedersi, ma perché il fenomeno è ancora presente nella nostra quotidianità malgrado le varie sensibilizzazioni? Quanto i media e i social network influiscono negativamente sull’argomento?

Un palcoscenico, quello del teatro San Babila di Milano, come salotto di cultura, che attraverso Mythos Festival mette a confronto e in relazione personaggi mitologici del teatro classico come figura rappresentativa di tragedia, Medea, alle figure contemporanee, testimoni dirette di violenza subita. Spettacolo, film, incontri, libri e personaggi noti giornalisti, scrittori, psicologi, sociologi, criminologi, registi e attori e altri personaggi di spicco del panorama italiano, dallo sport, alla musica.

Mythos, la Donna 2.0 verrà sviluppato all’interno di una settimana presso uno dei teatri più storici d’Italia, considerato il salotto di Milano, il teatro San Babila. La location accoglierà giornalisti, scrittori, musicisti, testimoni diretti di violenze subite, verranno proiettati documentari, video e creato un percorso, una sorta di istallazione all’interno dello spazio teatrale.

La manifestazione sarà anticipata da momenti importanti di incontro e sensibilizzazione presso alcuni punti importanti della città, dei veri e propri sportelli d’ascolto, dove i cittadini potranno prendere informazioni sul tema e sulla settimana di Mythos. Attraverso dei Gadget verrà attuata una raccolta fondi da devolvere in beneficenza all’associazione che si è distinta in città per la lotta alla violenza di genere.

IL PROGRAMMA

MARTEDI 16

Ore 19.00: Mostra fotografica di Fernanda Bareggi con aperitivo.

Ore 20:00 Presidente Attilio Fontana inaugura Mythos. Ospite Ass.re alla sicurezza Riccardo DecoratoOre 20:30 Micaela Palmieri intervista il sindaco Giuseppe Sala, e Lea PericoliOre 21:15 Stefano Bruno Galli “Il mito e la donna”.

Ore 21.30 Proiezione del film “Me Dea”, regia di Vittorio VaccaroCon Dorothy Barresi, Laura Locatelli, Lia Marchesini, Maria Barberi, Stefano Interrante, Teresa Scarale, Christian Gallucci, Rossi Keita Ng-Ueye, Daitta Mamadou Abdoulaye, Enzo Giraldo. Michele Airoldi.

Ore 22:30 interviene Cosima Buccoliero, direttrice carcere di Bollate.

MERCOLEDÌ 17

Ore 20:30 Micaela Palmieri intervista Antonio Cabrini.

OSPITI: Antonio Rossi, Filippo Grassia, Raffaella Procaccini, Maurizio Trezzi, Antonio Daino, Riccardo Bertollini,

Pillole di teatro: con Stefania Monaco e Margherita Peluso.

GIOVEDì 18

Ore 20:30 Stefano Zurlo intervista Luna Berlusconi Ore 21:00 Modera Cristina Bombelli

OSPITI: Emanuela Teatini MM, Laura La Ferla A.T.M, Diana Moneta RSE, StefanoBesseghini ARERA, Francesca Magliulo EDISON, Matteo Perego di CremnagoCAMBIAGHI TESSILE, Silvia Gorlini FEDERLEGNOARREDA, Stefania Radoccia EY, Giampiero Zurlo UTOPIA, Giulia Maria Luce COGERAM, Elena Aceto Di Capriglia MiAmo, Federica Santini ITALFERR, Andrea Pedrana e Silvio Berardi A2A

Pillole di teatro e musica: con Sara Bellodi, Alessandra Faiella e Stefano Torre

VENERDÌ 19

Ore 20:30 Micaela Palmieri intervista Edoardo Sylos Labini

Ore 21.00 Micaela Palmieri intervista Lucia Annibali

OSPITI: Tiziana Ferrario, Isa Grassano, Annarita Briganti, Anna Di Cagno.

Pillole di teatro: con Annalisa Diante Cardone e Arianna Dell’Arti

SABATO 20

Ore 18:30 presentazione del libro “Diario di una vecchia checca” con l’autore Nino Spirlì, con aperitivo

Ore 20:30 Micaela Palmieri intervista l’On. Daniela Santanchè Ore 20:50 intervista a Oscar Di Montigny

OSPITI: Sottosegretario alla difesa Raffaele Volpi, On. Ignazio La Russa, On. Enrico Borghi, Tonia Bardellino, Alessandro MeluzziInvitati della serata: Ministro Matteo Salvini

Pillole di teatro e musica: con Silvia Anglani e Laura Formenti

DOMENICA 21

Ore 20:15 Edoardo Sylos Labini intervista Giusy Versace Ore 20:45 Paola Bulbarelli intervista Martina Colombari

Ore 21:15 proiezione del documentario “Donne e Libertà” con Jo Squillo, Francesca Carollo, Rossana Giove

OSPITI: Paola Radaelli (Presidente Associazione Nazionale Vittime) con testimonianza delle vittime, Valeria Vailati Venturi, Salvatore Galati. Testimonianza dei genitori di Lorenzo Claris

*Sarà presente in un giorno della settimana il Sottosegretario di Stato del Consiglio dei Ministri con Delega alle Pari Opportunità Vincenzo Spadafora.





