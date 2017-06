NanoMedLab: il Politecnico di Milano inaugura il laboratorio di Nanomedicina

Nanomedicina

Il Politecnico di Milano inaugura NanoMedLab, il laboratorio interdipartimentale di Nanomedicina che si pone come punto di riferimento in Lombardia per la progettazione e la sintesi di nanomateriali per applicazioni mediche. Oltre ad offrire strumentazione all'avanguardia, il laboratorio sara' il centro di aggregazione della comunita' multidisciplinare di ricercatori dell'ateneo attivi in questa area scientifica.

La Nanomedicina rivoluzionera' nei prossimi anni la pratica medica sviluppando farmaci intelligenti in grado di migliorare la prognosi di patologie ad oggi considerate incurabili. I materiali portati su scala nanometrica acquisiscono infatti proprieta' ottiche, magnetiche, chimiche e strutturali uniche e interessanti in molte applicazioni della medicina. La Nanomedicina e' un campo multidisciplinare in rapida evoluzione che richiede un continuo aggiornamento e una strumentazione finalizzata al miglioramento delle tecniche diagnostiche e degli strumenti terapeutici. La nuova struttura consentira' la preparazione di questo tipo di materiali grazie a laboratori di sintesi chimica studiati per la caratterizzazione strutturale e spettroscopica dei nanomateriali. In particolare, a fine giugno sara' installato un microscopio a trasmissione elettronica (TEM) da banco a basso voltaggio, il primo in Italia, che ne consentira' una produzione efficiente e a basso costo.