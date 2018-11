"Napoli e le storie di successo": aperipizza con talk da Sorbillo

Un aperipizza d'eccezione questo venerdì 7 novembre alle 17.30 a "casa" di Gino Sorbillo: il suo Sorbillo Gourmand di via Foscolo 1, Milano, ospita infatti il secondo di una serie di "rendez vous partenopei" pensati per connettere e non perdere il legame con Napoli e con chi la amministra da parte di chi si è trasferito nel capoluogo lombardo. Questa sera ci saranno Alessandra Clemente, assessore di Napoli, e il padrone di casa Gino Sorbillo, che dal centro storico di Napoli ha esportato il suo impasto a Milano e New York. Con loro anche l'assessore alle politiche del lavoro, attività produttive, commercio e risorse umane del Comune di Milano, Cristina Tajani. Prenderanno parte al Talk “Napoli e le storie di successo” i napoletani Paolo Tartaglia - Tax Advisor - specializzato in start up e Pmi innovative, Gianluca Iorio - CEO & Founder MiMoto Smart Mobility, Gianluca Varriale - Partnership Manager American Express.