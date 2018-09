Nasce Cybaze, il polo italiano di riferimento per la cybersecurity

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - EMAZE S.p.A. (“Emaze”), azienda italiana con sede a Trieste ed attiva nelle soluzioni per l’information security, incorporerà CSE Cybsec S.p.A. (“Cybsec”), azienda italiana con sede a Roma ed attiva nella fornitura di soluzioni per la cybersecurity, assumendo la denominazione di CYBAZE S.p.A. (“Cybaze”). Con tale operazione si crea il polo di riferimento in Italia nell’ambito della cybersecurity ed intelligence, con 90 dipendenti, uffici in Italia (Milano, Udine, Trieste, Roma, Napoli e Benevento) ed estero (Bruxelles e Lugano), ed un volume d’affari di circa € 6 mln. L’obiettivo è di mettere in atto nelle prossime settimane ulteriori importanti acquisizioni per costituire entro l’anno un gruppo con € 10 mln di ricavi e 120 dipendenti, consolidando un settore ancora molto frammentato, con oltre 100 operatori. Il settore è destinato a crescere fortemente nei prossimi anni, sotto la spinta, tra l’altro, della digitalizzazione dei processi e della normativa europea sulla protezione dei dati.

Gli azionisti di Emaze (gruppo Cogein-Data Management - player italiano attivo da oltre 40 anni nella fornitura di software per la gestione delle risorse umane entrato nella compagine societaria verso la fine del 2016 - con il 55%; e A2000.it - holding di partecipazioni di Domenico Cavaliere, amministratore delegato di Emaze che ha condotto il management buyout nel 2013, rilevando la società dal fondo di investimento tedesco Cipio Partners - titolare del 45%) continueranno a detenere il controllo della nuova entità. Emaze S.p.A. è un’azienda italiana focalizzata esclusivamente sulla sicurezza delle informazioni, con uffici a Bruxelles, Milano e Roma e software lab a Trieste e Udine.

La governance di Cybesec vedrà l’ingresso come presidente dell’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, diplomatico e già ministro degli Esteri nel governo Monti, l’amministratore delegato sarà Marco Castaldo, Domenico Cavaliere opererà quale senior advisor affiancando l’amministratore delegato, mentre a Pierluigi Paganini andrà il coordinamento tecnologico.

Dalla sua fondazione nel 2000, Emaze fornisce servizi e soluzioni a molti dei principali player nei settori telecomunicazioni, bancario, assicurativo e ferroviario (ad esempio Ferrovie dello Stato e Oman Telecom). Emaze conta 75 qualificati dipendenti e gode delle certificazioni ISO9001 e ISO27001. A2000.it opera da 15 anni nel settore dei servizi professionali: Sicurezza Informatica, Servizi IT, Consulenza direzionale. In particolare, A2000.it detiene partecipazioni in Emaze S.p.A. e AB Capital S.r.l.. Fondata nel 1999, la società è stata acquisita nel 2005 da Domenico Cavaliere, già managing partner di L.E.K. Consulting. Italy e membro del consiglio di amministrazione di società partecipate da fondi di private equity, tra cui Moleskine S.r.l. e altre PMI italiane.