Nasce l'European Innovation Council: Verganti (PoliMi) nell’advisory Board

Nasce l’European Innovation Council: Roberto Verganti (PoliMi) nell’advisory Board

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - L’European Innovation Council (EIC) è il nuovo board della Commissione Europea che, a partire dal 2021, avrà un ruolo chiave nella gestione dei finanziamenti per l’innovazione nell'ambito del programma “Horizon Europe”. Il budget previsto in dotazione è di 10 miliardi di euro. L’European Innovation Council avrà il compito di promuovere il trasferimento tecnologico frutto della ricerca europea e favorire quindi la nascita di realtà imprenditoriali altamente innovative. Tra i 22 top leader dell’innovazione che costituiranno l’Advisory Board di EIC nominati oggi dalla Commissione Europea figura Roberto Verganti, Ordinario di Leadership e innovazione e co-direttore di Leadin’Lab, il laboratorio di Leadership, Design e Innovazione della School of Management del Politecnico di Milano. "Le dinamiche dell’innovazione negli ultimi 20 anni sono cambiate radicalmente. L’innovazione è ora rapida, imprenditoriale. I vecchi modelli di supporto all’innovazione non funzionano più. L’EIC è un profondo cambiamento nel modo di supportare l’innovazione in Europa e nel mondo. La parte più promettente dell’EIC è il focus sulla persona. E’ il riconoscere che quello che fa la differenza nell'innovazione, al di là delle risorse finanziarie e strutturali, sono le persone che l’innovazione la creano”, afferma Roberto Verganti.