Nasce l’Università della Pausa Pranzo: ristoratori sempre più manager

Ristoratori, proprietari di bar piccoli e grandi, tavole calde e fredde, ma anche agriturismi e tutte le tipologie di esercizi pubblici che accettano i buoni pasto di Edenred, da oggi possono prendere parte agli incontri e alle sessioni virtuali che lo Chef Callegaro e il team dell’Università della Pausa Pranzo gli hanno dedicato.

Non si tratterà di mere lezioni di cucina, ma di percorsi di co-creazione per valorizzare le diverse caratteristiche dell’offerta di menu per la pausa pranzo dei partecipanti. Sarà inoltre possibile accedere agli ultimi trend di mercato e a sessioni di marketing della ristorazione, comunicazione nel punto di ristoro, personal branding e molto altro ancora.

“La Pausa Pranzo è il nostro territorio di riferimento e i ristoratori della rete di spendibilità Ticket Restaurant®, così come i nostri clienti, ne sono i protagonisti. – ha dichiarato Luca Palermo, AD di Edenred Italia – Lavorare in sinergia per migliorarla insieme è essenziale. I nostri partner sono professionisti che conoscono molto bene il loro lavoro, quindi all’interno dell’università intendiamo confrontarci insieme, imparare gli uni dagli altri, valorizzarci reciprocamente, sotto la guida di esperti del settore. Valore aggiunto per il nostro network Ticket Restaurant e crescita sostenibile a beneficio di tutti gli attori del sistema: questo è l’obiettivo del progetto, oltre alla volontà fare cultura intorno a un momento della giornata, quello della Pausa Pranzo, che accomuna, ogni giorno, oltre 1.500.000 di persone.“

Stefano Callegaro, Vincitore della quarta edizione di MasterChef italia e Ambassador dell’Università della Pausa Pranzo “Negli anni ho raccolto il desiderio di molti ristoranti interessati a iniziative come questa: momenti innovativi di confronto, di aggiornamento, formazione e consulenza per variare e stare al passo con un mercato, quello della ristorazione, in cui c’è molta competizione. Edenred ha dato una risposta concreta a questo bisogno e io sono orgoglioso di esserne portavoce. Lo spirito dell’Università della Pausa Pranzo è vivace e smart: si pensi a una fucina dell’innovazione della Pausa Pranzo con un format innovativo, spazi di apprendimento reali e virtuali, e tantissima interattività.“

L’Università della Pausa Pranzo di Edenred, già inventore di Ticket Restaurant è la prima iniziativa nel suo genere in Italia. In questa fase coinvolgerà onsite un numero selezionato di ristoratori del network Ticket Restaurant, mentre i contenuti saranno disponibili online per tutta la rete di accettazione Edenred dal sito dedicato.

