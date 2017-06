Nascondeva 30 kg di droga a casa. Negli slip dei bimbi 17 mila euro



Arrestato un pregiudicato 44enne italiano, Domenico Alessandro Piccolo, trovato in possesso di 30 Kg di droga - 22 di marijuana e 8 di hashish - e di 17mila euro. Li nascondeva in un appartamento in via De Finetti dove è domiciliato. Gli agenti hanno trovato il denaro nascosto nelle mutande dei figli di 4 e 9 anni, dove l'uomo li aveva messi al loro arrivo nel tentativo di non farli trovare, assieme alle chiavi della soffitta, dove poi gli agenti hanno trovato la maggior parte della droga, nascosta in un materasso in lattice in cui era stata ricavata una ampia nicchia.



L'indagine che ha portato all'arresto è iniziata a seguito di accertamenti in merito all'intervento dello scorso 15 giugno quando un 24enne italiano era stato trovato in possesso di 300 kg di marijuana nascoste in un appartamento ad Opera.



I due risultano residenti nello stesso palazzo, in una zona del centro differente dall'abitazione in cui Piccolo vive con la compagna e i figli. L'intervento della Polizia è stato effettuato con l'aiuto dell'unità cinofila. Nelle stanze dove la famiglia vive c'erano piccoli quantitativi di droga, oltre al denaro addosso ai figli. Gli agenti si sono insospettiti e hanno poi identificato la soffitta dove c'era la maggior parte della droga sequestrata. Gli spazi non sono di proprietà dell'arrestato ma di una società su cui sono in corso accertamenti.