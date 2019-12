Natale 2019, è boom di vendite per gli ellebori

Nelle case dei milanesi le tradizionali Stelle di Natale quest’anno segnano un po’ il passo a favore di ciclamini e orchidee bianche. “New entry” gli ellebori, fiori meglio conosciuti come rose di Natale, originarie dell’ Europa centrale. Emerge da un sondaggio a campione realizzato dall’Associazione fioristi milanesi (Confcommercio Milano) presso le oltre 100 imprese associate. “Un Natale alla ricerca della pianta particolare” commenta il presidente dell’Associazione Roberto Rossi. Anche per questo 2019, come già registrato il Natale scorso, si registra un boom di vendite per centri-tavola floreali che faranno bella mostra sulle tavole natalizie milanesi.