Natale, a Milano abete da 25 metri e panettone record

IMPRESE.LAVORO - Milano - Milano si prepara per il Natale. Manca poco più di un mese ed è tempo di addobbi. Il Comune di Milano ha presentato il palinsesto dal titolo 'Your Christmas'nel corso di una conferenza stampa dagli assessori al Turismo, Commercio e alla Cultura del Comune, Roberta Guaineri, Cristina Tajani e Filippo Del Corno. Come da tradizione, ci sarà l'albero di Natale in piazza del Duomo: un abete di 25 metri proveniente dalla Val di Sole, sponsorizzato da Unipol, che sarà illuminato a partire dal 5 dicembre con 35 mila punti led. Altri alberi in piazza San Babila (firmato Bulgari) e sotto la volta dell'Ottagono in Galleria (firmato come da tradizione da Swarovski). Panettone invece protagonista di un evento da record in Galleria, dove Davide Comaschi, campione mondiale di cioccolato nel 2013, tenterà di realizzare il panettone più grande del mondo.