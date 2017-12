Natale a Milano: indotto per gli alberghi da 10 milioni di euro

Capodanno a Milano

Turismo, a Milano tra Natale, Capodanno e feste, indotto da circa 10 milioni per gli alberghi

Milano città sempre più turistica. L’indotto delle feste di Natale per gli alberghi milanesi vale circa 10 milioni di euro, secondo i dati del Servizio marketing territoriale, cultura e turismo della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi su dati RES STR Global sugli ultimi anni (stima che tiene conto soprattutto degli effetti positivi sulla città e in particolare sugli alberghi centrali e di alta categoria). Sono in particolare i giorni vicini al Capodanno i più gettonati con punte di occupazione delle camere.

Oggi ultimo giorno dei blogger esteri che fotografano Milano dall’alto e fanno conoscere l'atmosfera natalizia. Dal 16 al 18 dicembre 2017 #VIEWSOFMILAN ha coinvolto otto influencer internazionali provenienti da Russia, Olanda, Scozia e Inghilterra alla scoperta di esperienze, luoghi, scorci unici di Milano. Una caccia al tesoro “golosa”, apertura di luoghi inaccessibili per scattare foto dall’alto. Incontri vis-à-vis con gli operatori del settore ricettivo.

Il progetto di social engagement promosso da Explora – DMO di Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi e Unioncamere Lombardia si inserisce nell’Anno del Turismo inLOMBARDIA che intende amplificare la conoscenza e valorizzazione delle eccellenze milanesi e lombarde. Un percorso che farà conoscere in real time le bellezze del patrimonio di un territorio tutto da scoprire attraverso il potere dello storytelling digitale.

Ha dichiarato Renato Borghi, presidente di Explora: “#inLOMBARDIA365 è un’azione innovativa di promozione della città e della regione Lombardia attraverso attività di storytelling e itinerari esperienziali a vantaggio di visitatori nazionali ed internazionali. Ma soprattutto questa iniziativa contribuisce ad accrescere la competitività del nostro territorio nel mondo”.

Ha sottolineato Mauro Parolini, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia: “I social, e più in generale la rete, non solo hanno reso globale la competizione per intercettare il flusso crescente di viaggiatori, ma sono stati al contempo causa ed effetto dell’affermazione di un pubblico di utenti sempre più frammentato ed esigente. Negli ultimi 2 anni ci siamo impegnati a cogliere interamente questa sfida con l’obiettivo di compiere un salto di qualità nella nostra presenza digitale come destinazione turistica. Sono certo che questa ‘invasione pacifica’ di blogger, instagramer e influencer della rete rappresenti un’occasione di promozione molto efficace per il commercio e il turismo nell’area milanese. Un’opportunità che, grazie al ruolo locomotiva di Milano riconosciuto internazionalmente, va a rafforzare l’attrattività di tutta la Lombardia, che sta affermando sempre più come brand turistico”.

“Milano è una città ricca di storia – ha dichiarato Valeria Gerli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi - , che offre molteplici e inattesi volti da scoprire, anche per gli stessi Milanesi, sempre più incuriositi e interessati alla loro città. Le guide turistiche sono i professionisti giusti e qualificati ai quali affidarsi nei percorsi di visita, in grado oggi di soddisfare quella richiesta di conoscenza sempre più approfondita che arriva dal pubblico. Un trend che unisce visitatori italiani e turisti stranieri, tutti felicemente sopresi dalla eccezionale offerta culturale e turistica della città, che valorizziamo con questa iniziativa che coinvolge i blogger internazionali”.

PROGRAMMA

Il tour. Tra una passeggiata per le vie, le piazze e le terrazze della Milano natalizia (Terrazze del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, Piazza Scala, Piazza Mercanti, via Dante e Castello). Ma anche, in collaborazione con le associazioni di categoria, la “Caccia al tesoro enogastronomica” #saporeinLombardia alla scoperta di sette ristoranti con terrazze con vista. 2 squadre in “caccia” tra assaggi, creazioni di cocktail, degustazioni alla “cieca” di vini, tutorial di cucina. In più il photowalk “#ViewsofMilan” con i nostri blogger e influencer accompagnati da un fotografo professionista, in alcune delle camere più esclusive con vista mozzafiato sulla città.

#VIEWSOFMILAN

Il racconto di questo viaggio è sui canali social di Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google Plus e You Tube ufficiali di inLOMBARDIA con gli hashtag #VIEWSOFMILAN e #inLombardia. Caccia al tesoro e photowalk dall’alto rispettivamente con i tag: #Viewsof Milan #inLombardia #yesMilano

EXPLORA

Explora è la Destination Management Organization (DMO) di Regione Lombardia, di Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi e, attraverso Unioncamere Lombardia, di tutte le Camere di Commercio lombarde, al servizio delle imprese e del territorio. Attraverso il brand inLOMBARDIA, format innovativo, flessibile e dalla forte caratterizzazione digitale, Explora supporta lo sviluppo delle strategie di promozione turistica verso i mercati nazionali ed internazionali in completa armonia e sinergia con le realtà locali di promozione già esistenti sotto un piano comune e integrato e di stretta intesa con le strategie e politiche regionali.

Sito Corporate: explora.in-lombardia.it - Sito di promozione di destinazione: in-lombardia.it -Hashtag di destinazione: #inLombardia