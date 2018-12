Natale a Milano: visitare mostre, andare al cinema pattinando e...

Natale a Milano: andare al cinema pattinando e...

Se durante il periodo natalizio rimani in città, Milano ha da offrirti numerosi opportunità per tenerti compagnia e per passare al meglio le tue vacanze e il tuo tempo libero.

Hai mai pensato di andare al cinema pattinando? Perché non vieni a scoprirlo in piazza Città di Lombardia? Questo Natale a Milano, Cinema Bianchini ti offre ti presenta i grandi classici di Medusa pattinando. Ma la città non ti offre solo il cinema, ci sono anche numerose mostre in corso a Milano che rimarranno aperte anche durante Natale: “Tutta mia la città”, “Picasso. Metamorfosi”, “Animals” con foto di Steve McCurry, “Caravaggio, oltre la tela”, “Inside Magritte” e molte altre. Di seguito, scopri 5 consigli su cosa fare a Natale a Milano.

MILANO IERI E OGGI – “TUTTA MIA LA CITTA’”





In una metropoli in continua evoluzione, il racconto per immagini della sua storia recente. Milano dalla seconda metà dell'800 fino ai giorni nostri. Come era ? Come è ? 100 scatti mettono a confronto zone, luoghi, persone della Milano di ieri con quella di oggi accompagnati da tante iniziative collaterali per vivere questo viaggio nella storia della città.

DOVE: Highline Galleria, via Silvio Pellico,2

ORARIO: Dal Lunedì al Venerdì dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 20 .00. Sabato e Domenica dalle 12.00 alle 21 .00

APERTURE SPECIALI - 24 Dicembre - 12.00 - 15.00- 25 Dicembre - chiusi- 26 Dicembre - aperti dalle 17.00 alle 21.00- 31 Dicembre - aperti dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 20 .00- 1 Gennaio - aperti dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 20 .00

INFORMAZIONI: clicca qui

INSIDE MAGRITTE





La Fabbrica del Vapore di Milano ospita la mostra Inside Magritte, dedicata ad uno dei principali pittori del secolo scorso ed esponente del surrealismo.L'esposizione si snoda in un percorso multimediale che racchiude suoni, immagini, musiche e suggestioni che ricostruiscono l'universo pittorico di Magritte.DOVE: Fabbrica del Vapore, via Procaccini, 4

QUANDO: dal 9 Ottobre 2018 al 10 Febbraio 2019

ORARIO: Lunedì dalle 14.30 alle 19.30. Martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9.30 alle 19.30. Giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30

PREZZO: 16€, ridotto 14€

INFORMAZIONI: clicca qui

MOSTRA SU FORTUNATO DEPERO





Al MUST di Vimercate è possibile visitare la mostra dedicata aFortunato Depero. Dopo Ligabue, Guttuso e Manzù, il museo dedica un'esposizione ad uno dei più importanti artisti del Novecento, con un percorso di 90 opere che narrano la ricerca di uno degli artisti più geniali del XX secolo, esponente di primo piano del movimento Futurista

DOVE: MUST, Museo del territorio di Vimercate, Corso Vittorio Emanuele

QUANDO: dal 15 Dicembre 2018 al 31 Marzo 2019

ORARIO: mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00. Venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

PREZZO: 5€, ridotto 3€

INFORMAZIONI: clicca qui

CINEMA BIANCHINI PATTINANDO





Dopo il successo sui tetti della Galleria e sui Navigli di Milano, durante il periodo natalizio Cinema Bianchini propone un evento unico: andare al cinema pattinando. Solo per un mese, dal 19 Dicembre al 20 Gennaio 2019, in collaborazione con Fondaco-Arti Minime, Cinema Bianchini arriva sulla più grande pista di pattinaggio a Milano. Siamo al Palazzo della Regione Lombardia e tutte le sere, dalle 21.00, ti aspettano i migliori film firmati Medusa da gustare mentre stai pattinando oppure rilassandoti davanti alla pista.

DOVE: Cinema Bianchini, piazza Città di Lombardia

ORARIO: tutti i giorni dalle 21.00

PREZZO: 10€

INFORMAZIONI: clicca qui

CARAVAGGIO. OLTRE LA TELA





“Caravaggio. Oltre la tela” è un percorso emotivo, dove le ambientazioni dell’epoca e il racconto della travagliata esistenza dell’artista vengono rivissute con il supporto di cuffie bineurali, videomapping e proiettori di ultima generazione.La mostra, ideata da MondoMostreSkira, prodotta da Experience Exhibitions e curata da Rossella Vodret con il patrocinio del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, si pone di svelare il genio lombardo oltre la tela.

DOVE: Museo della Permanente, via Filippo Turati, 34

QUANDO: dal 6 Ottobre 2018 al 27 Gennaio 2019

ORARIO: tutti i giorni dalle 9.30 alle 20, giovedì dalle 9.30 alle 22.30

PREZZO: a partire da 14€

INFORMAZIONI: clicca qui





