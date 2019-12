Regione Lombardia, al via gli eventi di Natale: il programma

Si respira già il profumo del Natale nella Piazza della Città di Lombardia, dove si è dato il via alla stagione con l’inaugurazione della pista la pista coperta di pattinaggio sul ghiaccio più grande di Milano. Centinaia di visitatori hanno avuto la possibilità di pattinare gratuitamente per l’occasione del taglio del nastro della pista della grandezza di 20 metri per 30, ascoltare le canzoni natalizie del Coro dei Piccoli Cantori di Milano, assistere alle esibizioni su ghiaccio promosse dall'Assessore e dalla Direzione Sport organizzate dall’Asd Bormio Ghiaccio, delle ICE Cheerleader, Team Polisportiva che ripeteranno anche la loro esibizione il giorno 28 dicembre, alle ore 16.00.

E questa sera alle ore 21.00 il via anche per le iniziative all’auditorium Testori primo appuntamento con il Coro degli Alpini “Dal Canto Popolare al Canto degli Alpini” ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Questi gli orari e i giorni di apertura della pista di pattinaggio: dal lunedì al venerdì dal 9 al 20 dicembre 2019 e dal 7 gennaio al 20 gennaio 2020 dalle 15.30 alle 20:30. Sabato e domenica e dal 21 dicembre al 6 gennaio dalle ore 10:00 alle 20:30. Le “Giornate Speciali” saranno: il 24 dicembre che osserverà l’orario 10.00-18.00, il 25 dicembre orario 16:00-20.30, il 31 dicembre orario 10.00-18.00. Chi già possiede i propri pattini potrà usufruire gratuitamente della pista dalle 18.30 alle 20.30 dei giorni feriali. La pista del ghiaccio si animerà con delle proiezioni cinematografiche, organizzate da Cinema Bianchini, anche dopo l'orario di chiusura. Dal 21 al 30 dicembre (escluso il 24 dicembre) e dall’ 1 al 6 gennaio 2020 dalle ore 21.00 alle ore 23.30 si potrà vedere un film pattinando.