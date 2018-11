Natale, a Palazzo Lombardia la mostra di Presepi realizzati dai bambini

Fra le tante iniziative per il Natale preparate dalla Giunta guidata dal presidente Attilio Fontana a Palazzo Lombardia, da dopodomani, domenica 2 dicembre, sarà possibile ammirare anche l'esposizione 'I presepi dei bambini'. In occasione dell'apertura straordinaria della sede della Regione, sarà visitabile (dalle 10 alle 18) al Belvedere del 39° piano, e poi, fino all'Epifania, presso gli ingressi dei nuclei del Palazzo. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Assessorato alle Politiche sociali, abitative e disabilità della Regione Lombardia, guidato da Stefano Bolognini , e Assogiocattoli. Grazie al materiale da loro messo a disposizione e al coinvolgimento di otto strutture del territorio lombardo (ospedali, enti e associazioni) i bambini hanno potuto divertirsi dando sfogo alla creatività e stare insieme in un progetto comune.

"L'iniziativa - ha spiegato Paolo Taverna, direttore di Assogiocattoli - ha come protagonista il presepe capace di portare un messaggio di pace e speranza e di cui vogliamo rimanga viva la tradizione. Inoltre, come Associazione, intendiamo valorizzare la straordinaria produzione delle aziende del presepe che rimane uno dei prodotti tipici dell'artigianato e della piccola industria italiana".

"Voglio ringraziare Assogiocattoli - ha detto Bolognini - per la preziosa collaborazione offerta nell'organizzazione di questa bella e significativa iniziativa in prossimità del S. Natale. Un'occasione di coinvolgimento, attenzione e insieme di sensibilizzazione non solo verso i temi della disabilità, ma anche verso tutte quelle situazioni di fragilità che bambini ricoverati per terapie e cure nei reparti di pediatria degli ospedali stanno affrontando. Il gioco è lo strumento di inclusione sociale per eccellenza perché favorisce nel modo più semplice e spontaneo tutti i processi di relazione tra persone e contribuisce allo sviluppo delle migliori condizioni di autonomia personale e mobilità dei bambini con disabilità". 'I presepi dei bambini' si inserisce tra le iniziative di carattere sociale realizzate dalla Regione con Assogiocattoli per realizzare interventi sul territorio e promuovere una cultura dei diritti umani come accaduto anche nell'ambito della manifestazione G!come Giocare con 'Gioco anche io', progetto di valorizzazione dell'inclusione dei bambini con disabilità.