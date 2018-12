Natale, addio? E' diventato terreno di scontro tra Boldrini e Salvini...

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C’era una volta il Natale. Ora là dove c’era una tradizione, è arrivata la politica. E ci ha rotto i cosiddetti. Così, da una parte Salvini invoca qui e la. E di contro la casa della Carità fa il presepe con i migranti. E l’artista tvboy mette sul muro un manifesto con il poliziotto che accompagna alla frontiera Babbo Natale. Beh, con sta storia ci avete rotto. Io intanto ho fatto un fioretto per l’avvento. Ho deciso di non far vedere i tg per un mese ai miei figli. Non ho proprio voglia di spiegare perché il loro sogno di un mondo di pace e unità è diventato terreno di scontro tra la Boldrini e Salvini.