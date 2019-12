Natale: addobbi irregolari, sequestrati 12 mila pezzi a Mantova

Nel corso di due blitz scattati in provincia di Mantova in esercizi commerciali cinesi, gli uomini della Guardia di Finanza hanno sequestrato 876 giocattoli privi dell’attestazione di conformità europea e 10.934 addobbi natalizi privi dei requisiti minimi di identificazione prescritti, pronti a essere commercializzati in vista delle prossime festività. L’attività ha consentito di sottoporre a sequestro amministrativo un totale di 11.810 prodotti potenzialmente pericolosi. Sono state segnalate due persone alla Camera di commercio di Mantova per le violazioni al codice del consumo, per le quali sono previste sanzioni fino a 25.823 euro.