Natale, Boccalini (Taxiblu): "Attenzione ai tassisti abusivi"

Attenzione ai tassisti abusivi, specie durante questo periodo di feste. A rilanciare l'allarme è Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040 e appTaxi, che dichiara: “Maggiormente durante le festività, in particolare quelle natalizie, complice soprattutto il grande afflusso di turisti e viaggiatori presso stazioni e aeroporti aumentano in maniera esponenziale le presenza di abusivi. Come già detto i luoghi di maggior concentramento sono le principali stazioni ferroviarie della città e nelle immediate vicinanze degli aeroporti, anche se a Milano la situazione è maggiormente controllata nei pressi delle aerostazioni, almeno in certi orari. Certo che se dovessimo fare un quadro generale di tutto il territorio italiano, come spesso mostrato da servizi giornalistici e di inchiesta ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli per quanto ormai l’abusivismo sia presente e talvolta normalmente accettato in alcuni contesti. Credo questa sia una prassi che non può e non deve essere tollerata a nessuna latitudine della Penisola. Credo che all’ alba del 2019 la lotta a questo tipo di personaggi dovrebbe essere senza quartiere e senza tolleranza. Un turista o un cliente in generale che sia a Milano, a Roma o a Catania non può rischiare di essere truffato nel migliore dei casi e mettere a rischio la propria incolumità affidandosi ad un abusivo”.