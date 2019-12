Natale in Lombardia: Maddalena, spettacolo teatrale gratuito

Piazza Città di Lombardia anche quest’anno trasformerà lo spazio coperto più grande d’Europa in una cornice natalizia per accogliere cittadini lombardi e turisti sotto il segno della cultura, delle tradizioni, dello sport e della solidarietà. A partire dal 6 dicembre saranno molti gli eventi in programma che seguiranno all’indomani dell’inaugurazione della più grande pista di pattinaggio su ghiaccio di Milano. La Piazza e viale Restelli saranno illuminati a festa e addobbata con abeti, pini e decorazioni per creare un vero e proprio ambiente natalizio, grazie alla collaborazione con l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF)

Numerose anche le iniziative culturali e musicali che animeranno il periodo di festa: “IL NATALE DELLA CULTURA” con una rassegna di concerti questi gli appuntamenti. L’iniziativa è promossa dall’Assessore e dalla Direzione Autonomia e Cultura.

Questi gli appuntamenti:

- Luca Maciacchini “Ciao Signor G - Omaggio a Giorgio Gaber” – mercoledì 11 dicembre – ore 18.30

- Orchestra I Pomeriggi Musicali – concerto sinfonico – giovedì 12 dicembre - ore 18.30

- Claudia Donadoni – spettacolo teatrale “Maddalena” – lunedì 16 dicembre - ore 18.30

- Memo Remigi “Emme come Milano” – giovedì 19 dicembre – ore 18.30

- Roberto Brivio – cabaret – “Un pop Albero” - sabato 21 dicembre – ore 18.30

- Mino Manni “Gianni Brera. Storia di un Lombardo” – lunedì 23 dicembre – ore 18.30

Il programma delle attività natalizie è in continua evoluzione, potrà quindi subire variazioni e aggiornamenti che saranno comunicati attraverso il sito di Regione Lombardia https://www.regione.lombardia.it