Natale: Lombardia, business da 1,5 mld per 66 mila imprese



Dai dolci ai giocattoli, dalle agenzie di viaggio ai ristoranti: in Lombardia sono 66 mila le imprese al servizio del Natale con 327 mila addetti e 1,5 miliardi di business per il mese. Pesano per il 14% di tutte le imprese italiane attive nel settore che cresce, in media, dell'1% in un anno sia a livello regionale che nazionale. Tra i principali settori legati alla festivita' del Natale, primi la ristorazione e i bar con 25 mila imprese ciascuno in Lombardia e rispettivamente 181 mila e 150 mila in Italia.



Ci sono anche gli alberghi (2.400 imprese in Lombardia e 27 mila in Italia), chi fornisce fiori e piante, le profumerie e erboristerie e i gioiellieri (ciascuno con circa 2 mila imprese in Lombardia e 15 mila in Italia). Emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi su dati del registro imprese al terzo trimestre 2017 e 2016. Prime in regione Milano con oltre 23 mila imprese e 163 mila addetti, Brescia con 9 mila imprese e 39 mila addetti, Bergamo con 7 mila imprese e 29 mila addetti, Varese con 5 mila imprese e 20 mila addetti, Monza e Brianza con oltre 4 mila imprese e 15 mila addetti. Lodi ha circa mille imprese e 4 mila addetti. Per business mensile a Milano con un miliardo seguono Bergamo e Brescia, entrambe, con quasi cento milioni.