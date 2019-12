Natale per i bambini con Regione Lombardia: cinema, giochi e...

Aggregazione, magia e puro divertimento per i bambini grazie al Natale a Palazzo Lombardia. Tutti i week end fino al 6 gennaio, dalle ore 10.30 alle 18.30 (pausa dalle ore 12.30 alle 14.30), i bambini e le famiglie potranno divertirsi e giocare insieme con i giochi messi a disposizione da Assogiocattoli nell’ambito dell’iniziativa “Gioco anch’io”. Lo Spazio N3 diventerà un’area giochi in cui i bambini potranno divertirsi a diventare dei piccoli maghi partecipando all'Accademia di Magia.

Ogni domenica dall’8 dicembre 2019 al 19 gennaio 2020, presso l’Auditorium Testori alle ore 15:30, ampio spazio sarà dedicato alle rassegne cinematografiche, organizzate in collaborazione con il Museo Interattivo del Cinema (MIC), domenica 22 dicembre verrà proiettato "Topolino strepitoso Natale!". Le proiezioni sono aperte al pubblico, gratuite fino a esaurimento posti.

“Bosco illuminato”: grazie ad Ersaf – l’ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste, in piazza saranno posati degli alberi di diverse dimensioni che verranno poi ripiantumati o riportati in vivaio per essere curati in previsione del prossimo anno.

Inoltre sarà possibile ammirare lo skyline milanese dal 39° piano di Palazzo Lombardia grazie all’ aperture straordinarie per consentire ai cittadini di ammirare lo splendido panorama, aperto gratuitamente al pubblico dalle ore 10.00 alle 18.00.

I film di animazione di Natale sono ormai entrati a far parte della tradizione natalizia italiana. Per questo Regione Lombardia, in collaborazione con il Museo interattivo del cinema (Mic), ha voluto proporre gratuitamente a famiglie e bambini una rassegna d’animazione da guardare a Palazzo Lombardia, nell’auditorium Testori, dove verranno proiettati alle 15:30 dei giorni di seguito riportati:

TOPOLINO: STREPITOSO NATALE! 22 DICEMBRE

Jun Falkestein, Alex Mann, Bradley Raymond, Toby Shelton, Bill Speers, USA, 1999, 66’, animazione.Tutto è pronto per dare inizio ai festeggiamenti natalizi: le luci sono accese, l’albero è addobbato e il tacchino è nel forno. L’atmosfera del Natale ha contagiato un po’ tutti: Topolino, Pippo, Paperino e tutta la banda Disney sono in piena caccia ai regali, ma per Pippo e Max le feste portano anche guai e imprevisti…

TROLLS 29 DICEMBRE

Mike Mitchell, Walt Dohrn, basato sulle bambole ideate da Thomas Dam, USA, 2016, 92’, animazione.I Troll, le creature più felici mai viste al mondo, vivono in celebrazione della propria esistenza gioiosa, al riparo dai terribili Bergen che, non conoscendo la felicità, devono nutrirsi di Troll per provarne l'ebbrezza. L'ultimo incontro con i predatori è stato sventato dall'eroico re Peppy che col tempo ha ceduto il posto a sua figlia Poppy, la quale con entusiasmo guida le schiere dei Troll in sessioni di canti e balli e ha la responsabilità di prepararli per il giorno del Trolstizio.

SING 5 GENNAIO

Garth Jennings, USA, 2016, 108’, animazione.Il koala Buster Moon è il proprietario di un teatro sull'orlo del fallimento. Come ultima spiaggia per salvare la sua attività decide di indire una gara di canto aperta a tutti gli animali della città. Buster usa tutti i suoi ultimi risparmi per mettere in palio un premio in denaro per il vincitore del concorso, ma a causa di una distrazione della sua anziana segretaria, l'iguana Miss Crawly, l'ammontare del premio in palio aumenta a dismisura: il giorno dopo una folla oceanica si presenta al teatro per le audizioni.

BABY BOSS 12 GENNAIO

Tom McGrath, tratto dall’omonimo romanzo di Marla Frazee, USA, 2017, 97’, animazione.Il fratellino minore di Tim è speciale: sembra un bambino normale, ma in realtà è una spia inviata dall'agenzia Baby Corp. Quando i genitori vengono rapiti, i due fratelli dovranno necessariamente imparare a collaborare per risolvere una situazione complicata che li condurrà in una lotta tra cuccioli e bambini.

SHERLOCK GNOMES 19 GENNAIO

John Stevenson, Regno Unito, USA, 2018, 88’, animazione.Gnomeo e Giulietta giungono a Londra, dove si dedicano al loro nuovo giardino in vista della Primavera. Un furto, però, li costringe a chiamare il famoso investigatore Sherlock Gnomes e il suo aiutante Watson per risolvere il caso.

Le proiezioni sono aperte al pubblico, gratuite fino a esaurimento posti.