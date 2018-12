Natale, vigile ferito dagli abusivi. Confcommercio: "Ora basta"

IMPRESE.LAVORO - Milano - Dopo l’aggressione a un vigile che stava sequestrando merce contraffatta la sera di Natale, Giacomo Errico, presidente di Apeca (l’associazione ambulanti di Confcommercio), spiega al Corriere Della Sera: “È lampante che cosi non va e che la quota di abusivi è ormai altissima. Bisogna avere il coraggio di attuare una decisa svolta adesso”. “La mia proposta è delocalizzare l’annonaria, creare una squadra per ogni municipio”, spiega Errico: “Perché è inutile che si controllino a caso i mercati, gli abusivi col passaparola riescono a scappare. Serve per l’annonaria una soluzione strutturale, un presidio decentrato sul territorio. Abbiamo già in agenda per inizio anno un incontro su questo, con gli assessori competenti di Palazzo Marino”. Per la cronaca l’agente aggredito dagli ambulanti abusivi è finto in ospedale con una prognosi di 15 giorni.