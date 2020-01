Navigli, 32mila gli articoli sequestrati. Sanzioni per 22.880 euro

Sono oltre 32mila gli articoli sequestrati dal Nucleo Antiabusivismo della Polizia locale durante un’attività di controllo in zona Navigli. Undici gli operatori commerciali identificati e sanzionati per un totale di 22.880 euro, a cui sono stati sequestrati altrettanti velocipedi a tre ruote trasformati in modo fraudolento da mezzi di locomozione a chioschi fissi, in violazione alle leggi commerciali e al Codice della Strada. Inoltre, durante il periodo di osservazione, dalle ore 10 alle ore 15.30, tra Alzaia Naviglio Grande, Ripa di Porta Ticinese, viale Gorizia e piazza XXIV maggio, gli agenti hanno potuto verificare come nessuno degli operatori commerciali si spostasse dalla posizione iniziale, così come previsto dalla normativa vigente. Il commercio itinerante deve essere infatti svolto con mezzi di locomozione e la sosta in strada si deve limitare al tempo strettamente necessario per la vendita: gli operatori esercitavano di fatto in sede fissa, creando dunque una situazione di piccolo mercato scoperto abusivo. Di diverse tipologie gli articoli esposti in vendita e sequestrati: 4.500 capi e accessori d’abbigliamento, 18.917 articoli di bigiotteria, 4.700 accessori per cellulari e 3.579 souvenir.