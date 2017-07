Navigli, annuncio di Sala: "Riapertura parziale di 2 km entro il 2022". VIDEO

MILANO: NAVIGLI, SALA "RIAPERTURA PARZIALE DI 2 KM ENTRO 2022"

"Una riapertura parziale dei Navigli, in prospettiva di quella integrale. da qui al 2022, saranno riaperti 2 km di Naviglio, su un totale di 7,7 km, dalla Martesana alla Darsena". Lo annuncia il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante la presentazione delle linee progettuali per la riapertura dei Navigli, a Palazzo Giureconsulti, a Milano. "Appoggiandoci ai lavori della MM4, che aprira' i battenti nel 2022, sara' possibile avere dei cantieri a dimensioni ridotte, con solo, in qualche punto, quelli a cielo aperto", sostiene Sala. Il primo tratto in questione e' quello che va da Cassina de' Pomm (Martesana) a via Carissimi, una sezione lunga 850 mt, larga 10 mt e profonda 5 mt, "per permettere, in futuro, la navigazione", sottolinea il sindaco. "E' un tratto di periferia che si sposa con la ciclabile che va da Melchiorre Gioia a via De Marchi", aggiunge. Il secondo tratto va da San Marco alla Conca dell'Incoronata, 230 mt di lunghezza, 7 mt di larghezza e 4,5 mt di profondita', in pieno centro a Milano: "garantiremo a tutti il ritorno a casa in macchina e il proprio garage", assicura il sindaco. Il terzo tratto, 410 mt di lunghezza le 7 mt di larghezza, va da via Francesco Sforza, dove ci sara' una fermata della MM4, al Policlinico: "faremo un solo senso di marcia verso corso di Porta Vittoria, per residenti, mezzi di servizio, taxi e autobus".

Il quarto tratto riguarda piazza Vetra, 300 metri di lunghezza per 7 metri di larghezza che da via Molino delle Armi lambiranno il parco delle Basiliche fino a corso di Porta Tocinese. Anche qui verra' lasciato un solo senso di marcia per residenti e mezzi pubblici. Infine, 260 metri di lunghezza per 12 metri di larghezza, della Conca di Viarenna, da San Marco d'Oggiono alla Darsena, un percorso che gia' oggi e' a traffico limitato, "sara' pedonalizzato con l'accesso per i residenti", precisa il sindaco. "Questa riapertura parziale, anche se ci si volesse fermare, ha senso, perche' recupera la continuita' idraulica e apre in parti della citta' magnifiche, come piazza Vetra o davanti al Policlinico. Rimane, pero', una riapertura preliminare al grande progetto di riapertura integrale dei NAVIGLI, in funzione, anche, dello sviluppo della citta' e della sostenibilita' della mobilita'". Ed e' proprio questa rivoluzione nella mobilita' urbana. "Sappiamo che una volta che l'MM4 sara' in funzione e l'utilizzo delle auto private diminuito, vi ricordo che a Milano, attualmente, abbiamo 50 macchine ogni 100 abitanti contro una media nazionale di 62, questo progetto, con uno sguardo un po' piu' in la', ha senso", conferma Sala.

"La citta' si deve abituare a una mobilita' diversa", aggiunge. Se per la riapertura integrale dei NAVIGLI, sono necessari 500 milioni di euro, per quella parziale bastano 150 milioni: "abbiamo verificato che nei nostri investimenti, in conto capitale, da qua al 2022, abbiamo spazio, pero', stiamo lavorando per attingere ai fondi europei", spiega Sala che vuole, comunque sentire l'opinione dei milanesi sulla riapertura e immagina la possibilita' di iniziare i lavori a giugno 2018. "Non voglio sia considerato un mio progetto ma della politica milanese. Sono anni che in tantissimi ci lavorano. In questi mesi si e messo a sistema questo lavoro e ho istituito un comitato scientifico", conclude.