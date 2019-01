Navigli aperti, Sala: "Altre priorità, ma continua ricerca fondi"

"Il 7 febbraio saro' a Bruxelles per un secondo incontro con la commissaria Ue ai trasporti (Violeta Bulc ndr.) per verifiche sui finanziamenti" riguardo al progetto della riapertura dei Navigli. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , intervenendo ieri pomeriggio in consiglio comunale per rispondere, dando parere negativo, a un emendamento presentato dalla minoranza. Nella modifica al Pgt, il consigliere di Milano in Comune, Basilio Rizzo , aveva infatti chiesto che il progetto passasse alla fase di realizzazione solo con la certezza di finanziamenti per la riapertura totale delle vie d'acqua. Secondo il primo cittadino, e in base ai progetti fino ad ora approvati, invece, i lavori potrebbero partire anche seguendo un progetto di riapertura parziale con 5 tratti in citta', mentre parallelamente si studia come arrivare a realizzare l'opera nella sua completezza. Nel frattempo le risorse per questa progettazione parziale sono state gia' stanziate.

Il nodo ora rimane la "sicurezza dei finanziamenti", secondo il primo cittadino, che ha ribadito la sua convinzione sulla "bonta' del progetto": "Continueremo a ricercare fondi", ha aggiunto, facendo riferimento a una "discussione avviata anche con la Regione nell'ottica di un disegno generale delle acque e dei Navigli del parco milanese". "Importante" secondo Sala e' anche "coinvolgere la popolazione e il consiglio: garantisco che non faremo strappi. Ma andiamo avanti", ha assicurato. Quanto al coinvolgimento della cittadinanza, Sala ha annunciato un'iniziativa prevista per il 5 febbraio, insieme all'assessore Lorenzo Lipparini, vista come "un momento di restituzione alla cittadinanza dei risultati della consultazione" avviata nei mesi scorsi. Sala si e' detto comunque convinto che "il bilancio del Comune abbia altre priorita', come il lavoro sul piano quartieri", considerazione che "impone prudenza sul progetto dei Navigli".