Regata sul Naviglio

Navigli, Confesercenti: bene nuovo regolamento del Comune



IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Ferruccio Patti vicepresidente di Confesercenti è favorevole al nuovo regolamento per Darsena e Navigli, approvato oggi da palazzo Marino. “Una scelta che andava fatta molti anni fa, tra l’altro la pedana sull’acqua l’abbiamo già sperimentata con la giunta Moratti è ha dato ottimi risultati. Un modo concreto per migliorare l’attrattività di un luogo già molto accogliente”. Sulla vicenda dei barconi ristorante Confesercenti è tassativa: “E’ gente che non ha mai pagato, credo sia giustissimo mettere a bando le strutture oppure ripristinare la navigazione come un tempo. Nel complesso – conclude Patti – è un passo avanti nell’utilizzo della città e del Naviglio che aspettavamo da tempo. Ora puntiamo sulla pedonalizzazione dell’area Vigevano-porta Genova, che renderebbe più vivibile il quartiere”, conclude Patti.