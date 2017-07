Regata sul Naviglio

Navigli, De Chirico (Fi): riapertura affascinante, ma serve piano economico



"L'idea di riaprire i Navigli è molto affascinante e romantica. I milanesi si sono già espressi favorevolmente con il referendum del 2011. Il sindaco Sala vuole comunque sottoporre a consultazione il progetto con tanto di piano economico. Mi sembra un'ottima idea. Dobbiamo però tenere in considerazione i risvolti negativi e i costi per pulizia e decoro di un canale che dividerà in due la città". Così Alessandro De Chirico, Vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino interviene su una questione molto discussa.



"Oggi - sottolinea l'esponente forzista - vediamo che è difficile tener pulite le sponde dei Navigli esistenti e della Darsena. Che cosa accadrà quando Milano tornerà ad essere una città d'acqua? Chi si sobbarcherà i costi di gestione di un canale lungo quasi 8 km? I milanesi sono pronti a sopportare altri cantieri dopo quelli di M4, considerando che in concomitanza partiranno i lavori di riqualificazione dei sette scali ferroviari e, si spera, delle altre aree dismesse? Il Comune è pronto a supportare economicamente i commercianti che saranno interessati dai cantieri? Sono tutte domande che poniamo all'attenzione di Sala perché oltre a sognare bisogna tenere i piedi ben piantati per terra".